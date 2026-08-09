معاهد تقبل من 55% أدبي.. إعلام ومحاسبة ونظم معلومات

يبحث آلاف الطلاب وأولياء الأمور عن معاهد تقبل من 55% لطلاب الثانوية العامة الحاصلين على هذا المجموع، ويترقبون موعد تنسيق المرحلة الثالثة، ووفقاً لمؤشرات تنسيق العام الماضي 2025، فهناك قائمة طويلة من معاهد تقبل من 55% موزعة على مستوى الجمهورية، وبها الكثير من التخصصات مثل السياحة والفنادق والخدمات الإجتماعية والتربية الرياضية واالمحسبة ونظم المعلومات وكذلك الإعلام.

معاهد تقبل من 55% شعبة أدبي

-المعهد الفني للفنادق الاسكندريه 176.0

-الفني التجارى باسوان 176.0

-تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات دمياط 176.0

-العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 176.0

-العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 175.5

-القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 175.5

-معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات 175.5

-الفني التجارى بالزقازيق 175.5

-(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى 175.0

-تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين طنطا 175.0

-مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 175.0

-نظم معلومات ادارية قطاميه 175.0

-الفني التجارى بالروضه 175.0

-العالي حاسبات و نظم تجمع أول 174.5

-معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 174.5

-الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 174.5

-العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 174.5

-العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 174.5

-العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 174.5

-ع.دولى اعلام مدينةالشروق 174.5

-معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 174.5

-الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 174.0

-معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية 174.0

-طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 174.0

-المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 174.0

-معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 173.5

-معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 173.5

-التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار 173.5

-المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر 173.5

-معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات 173.5

-المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم 173.5

-المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 173.0

-المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 173.0

-المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 173.0

-معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 173.0

-المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة -العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 173.0

-المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 173.0

-معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 172.5

-التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 172.5

-المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 172.0

-العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 172.0

-الدلتا العالي خدمه اجتماعيه المنصوره 172.0

-المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 172.0

-المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 172.0

-العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 171.5

-التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 171.0

-الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم 171.0

-العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 171.0

-الفني التجارى بالمنصوره 171.0

-الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 170.5

-تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الزقازيق 170.5

-طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 170.0

-المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا 170.0

-العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 170.0

-معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 170.0

-العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 169.5

-معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 169.5

-العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 169.0

-العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 169.0

-عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا 169.0

-القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 168.5

-العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد 168.0

-المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات) 168.0

-التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه 168.0

-الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 168.0

-الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 168.0

-العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه 168.0

-معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 167.5

-الفني التجارى بطنطا 167.5

-الفني التجارى بالمطريه 167.5

-معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 167.0

-عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 167.0

-تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات طنطا 167.0

-العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 167.0

-الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 166.5

-العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 166.5

-معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 166.5

-عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 166.0

-طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 166.0

-العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 166.0

-تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين حلوان 165.5

-العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 165.5

-العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 165.0

-المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 165.0

-رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 165.0

-المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة 165.0

-الفني التجارى باسيوط 165.0

-العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 164.5

-العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 164.5

-معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات 164.5

-تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الإسكندرية 164.5

-المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 164.0

-عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 164.0

-العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 164.0

-الفني التجارى ببنها 164.0

-عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 164.0

-المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت 164.0

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 163.5

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 163.5

الفني التجارى بشبرا 163.5

الفني التجارى بالاسكندريه 163.0

العالي خدمه إجتماعيه اسوان 163.0

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 163.0

المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير 162.5

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 162.0

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 162.0

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 162.0

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 162.0

الفني التجارى بالعريش 162.0

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 161.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الفيوم 161.0

الفني التجارى ببور سعيد 161.0

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 161.0

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 161.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات قناة السويس بالإسماعيلية 160.0

ش.مطاعم فني سياحة مطريه 160.0

العالي سياحة وفنادق الغردقة 160.0

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 160.0

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 160.0

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بور سعيد 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسوان 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسوان 160.0

الفني التجارى بقويسنا 160.0

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 160.0

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 160.0

دراسات نوعيه العريش 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الإسكندرية 160.0

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 160.0

تربية موسيقية حلوان 160.0

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات حلوان بالجزيرة 160.0

تربية فنية حلوان بالزمالك 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين العريش 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين دمياط 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بور سعيد 160.0

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 160.0

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين جنوب الوادي 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مطروح 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين قناة السويس بالإسماعيلية 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسيوط 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسيوط 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات جنوب الوادي 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنصورة 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين كفر الشيخ 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات كفر الشيخ 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الفيوم 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنيا 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنيا 160.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج 160.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات 160.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان 160.0

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 160.0

المعهد العالي للغات بالمنصورة 160.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ 160.0

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم 160.0

المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين السويس 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات السويس 160.0

ش.مطاعم فني سياحة قنا 160.0

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة 160.0

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات سوهاج 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين سوهاج 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات العريش 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الوادي الجديد 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الوادي الجديد 160.0

تربية فنية المنيا 160.0

معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE 160.0

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بني سويف 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بني سويف 160.0

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 160.0

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 160.0

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 160.0

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 160.0

المعهد العالى للغات بأسوان 160.0

الفني للفنادق المطريه 160.0

الفني للفنادق بور سعيد 160.0

الفني للفنادق قنا 160.0

الفني التجارى بسوهاج 160.0

الفني التجارى بقنا 160.0

الفني التجارى بالمحله الكبرى 160.0

الفني التجارى بدمياط 160.0

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 160.0

العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الزقازيق 160.0

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 160.0

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 160.0

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 160.0

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 160.0

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 160.0

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية)) 160.0

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 160.0

معهد المنيا العالى للغات 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مدينة السادات 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات مدينة السادات 160.