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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

العوضي وهنيدي ومني ورامز .. 4 أفلام تنافس بالموسم الصيفيl تفاصيل

الافلام المقرر عرضها
الافلام المقرر عرضها
أحمد البهى

خلال الأيام القليلة القادمة ينضم عدد من الأعمال السينمائية إلى المنافسة على شباك التذاكر في الموسم الصيفي فى السطور التالية نستعرض ابرز تلك الافلام:

 شمشون ودليلة :

ويشارك في بطولة العمل كل من  أحمد العوضي ومي عمر كل من خالد الصاوي، محمد ثروت ، عصام السقا، أحمد الرافعي ، أحمد عصام السيد، ريتال عبد العزيز ، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي رومانسي، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد.

الجواهرجي:

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدي، ويحكي عن جواهرجي يواجه عدد من  المشاكل والازمات بسبب تصرفات زوجته.

الفيلم من إخراج إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر، ويشارك في بطولة الفيلم  مني زكي وتارا عماد، أحمد صلاح السعدني، ولبلبة، وقد تعرض إلى التأجيل لعدة سنوات.

بيج رامي:

فيلم "بيج رامي" بطولة مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين إلى جانب رامز جلال، ومنهم، محمد أنور، محمد عبد الرحمن توتا، نسرين أمين محمود حافظ، هدى الإتربي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم، إسماعيل فرغلي، وبسمة بوسيل، والعمل من إخراج محمود كريم وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وإنتاج وليد صبري وأحمد بدوي.

وتدور أحداث الفيلم حول وقوع رامز جلال في قصة حب، وسط مواقف كوميدية وصراعات طريفة تنشأ بينهما، ويستيقظ رامز جلال في إحدى الأيام ويجد نفسه رجلا بعد أن كان طفل صغير.

 ابن مين فيهم:

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول “رشدي" (بيومي فؤاد)، رجل  أعمال مستهتر ومتعدد الزيجات، يعيش حياته بلا التزامات حقيقية، حتى يصطدم بالمحامية الصارمة "ماجدة" (ليلى علوي)، التي تدخل حياته بشكل مفاجئ وتضعه في سلسلة من المواقف المعقدة والمليئة بالمفارقات الكوميدية في رحلة للبحث عن ابنه.

وتتوالى الأحداث وينشأ بين الشخصيتين صراع طريف يكشف عن جوانب مختلفة في حياة "رشدي"، ويطرح تساؤلات حول العلاقات والمسئولية.

شمشون ودليلة الجواهرجي بيج رامي ابن مين فيهم

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