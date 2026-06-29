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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

العالمى باولو فريسو يقدم تحية لأسطورة الجاز شيت بيكر بالأوبرا

حفلا موسيقيا لعازف الترومبيت العالمى باولو فريسو
حفلا موسيقيا لعازف الترومبيت العالمى باولو فريسو
أحمد البهى

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل وبالتعاون مع المعهد الثقافى الإيطالى بالقاهرة حفلا موسيقيا لعازف الترومبيت العالمى باولو فريسو الحائز على جائزة مسابقة "جانغو دور" كأفضل عازف جاز فى أوروبا لعام 1996 والذى يزور مصر لأول مرة ويقدم خلاله تحية لأسطورة الجاز شيت بيكر ويشارك خلاله العازفان دينو روبينو (بيانو - فلوجلهورن)، ماركو باردوسيا (كونترباص) وذلك فى السابعة والنصف مساء الثلاثاء 30 يونيو على المسرح المكشوف .

جدير بالذكر إن باولو فريسو عازف ترومبيت وفلوجلهورن مؤلف وموزع لموسيقى الجاز، ولد بإيطاليا فى 10 فبراير 1961، له أسلوب خاص ومميز فى مشهد الجاز المعاصر بسبب ستخدامه تقنيات فنية حديثة تمنحه وسيلة للعودة إلى الماضي واستحضار أجواء صوتية مختلفة.

يأتى الحفل فى إطار حرص دار الأوبرا المصرية على مد جسور التواصل الثقافى مع مختلف دول العالم واستضافة أبرز التجارب الموسيقية العالمية .

دار الأوبرا المصرية الأوبرا المصرية شيت بيكر

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