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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مازن الغرباوي ينهي تصوير مشاهد “حب مستحيل” في المجر

حب مستحيل
حب مستحيل
أحمد البهى

انتهى المخرج مازن الغرباوي، من تصوير المشاهد الأولية من مسلسل “حب مستحيل” في العاصمة المجرية بودابست، ضمن مشروع لإنتاج أعمال الميكرو دراما المخصصة للمنصات الرقمية، فيما انطلق فريق العمل مباشرة في تصوير المشاهد المقرر تنفيذها داخل مصر. 

المسلسل فكرة الفنان مازن الغرباوي، وتأليف عز الدين حافظ ومحمد هشام.

وتدور أحداث «حب مستحيل» حول شاب مصري يسافر إلى العاصمة المجرية بودابست لتنفيذ وصية عمه الراحل، ليفاجأ بشرط غير متوقع يقضي بزواجه من ابنة عمه من أجل الحصول على الميراث وإدارة ثروة العائلة، وبينما يحاول التأقلم مع الواقع الجديد، يجد نفسه عالقًا في قصة حب مع أرملة عمه الأوروبية، لتتوالي الأحداث التي تحمل الكثير من التشويق.

ويضم العمل نخبة من الفنانين من مصر وعدد من دول العالم، حيث يشارك من مصر كل من الفنان محمد صلاح آدم، والفنان شريف وهدان، والفنان خالد حمزاوي، والفنانة بتول الحداد، إلى جانب مشاركة بعض النجوم كضيوف شرف.

كما يشارك في البطولة عدد من الفنانين من خارج مصر، من بينهم الفنان القطري سامح  الحجاري، والفنانة اليونانية إيمانويلا كونتوغيورغو ، والفنانة اليونانية إيلين زرافيدو، ويعد المسلسل نتاج التعاون المثمر بين مجموعة من شركات الانتاج بمصر وخارجها بهدف تقديم اجيال جديدة لسوق صناعة الدراما في مصر والشرق الأوسط.

ويقدم «حب مستحيل» في إطار الميكرو دراما، من خلال 60 حلقة، تبلغ مدة كل حلقة دقيقة ونصف تقريبًا، ليستهدف جمهور المنصات الرقمية ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، مع التركيز على تقديم تجربة مشاهدة سريعة ومكثفة تتناسب مع أنماط الاستهلاك الحديثة للمحتوى.

وجرى تصوير العمل في العاصمة المجرية بودابست، حيث تنقل فريق العمل بين عدد من أبرز المعالم السياحية والتاريخية، من بينها تل جيليرث، وساحة الأبطال، وجسر السلسلة، وحي الصيادين، وقلعة بودا، وهو ما أضفى على العمل بعدًا بصريًا مميزًا ومنحه طابعًا إنتاجيًا عالميًا. 

ويستهدف المشروع الانتشار على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع خطط للوصول إلى أكثر من 100 مليون مشاهدة عبر المنصات الرقمية المختلفة، مستفيدًا من طبيعة المحتوى القصير وقدرته على تحقيق معدلات عالية من التفاعل والانتشار.

المخرج مازن الغرباوي مازن الغرباوي حب مستحيل

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