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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آيتن عامر تشكو من ظهور ثعلب في حديقة منزلها

ايتن عامر
ايتن عامر
علا محمد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه ثعلب يتجول داخل حديقة منزل الفنانة آيتن عامر.

وأظهر الفيديو الثعلب وهو يسير في الحديقة خلال ساعات الليل، وسط إضاءة المكان وأشجار النخيل، فيما أشارت لقطات الشاشة إلى شكوى الفنانة من تكرار ظهور الحيوان في محيط منزلها.


وقد حرصت الفنانة أيتن عامر على دعم وتشجيع المنتخب المصري في مباراته القادمة أمام بلجيكا، ونشرت صورة مُصممة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجمعها مع لاعبي منتخب مصر.


وعلقت أيتن على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" قائلة: "بسم اللّٰه الرحمن الرحيم وهنبدأ الليلة ، الصلاة على الزين
الصلاة على الزين فرقتنا حلوة و جميلة

مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الفنانة آيتن عامر آيتن عامر مقطع فيديو يظهر فيه ثعلب يتجول داخل حديقة منزل الفنانة آيتن عامر عامر

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