انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

شيعت اليوم، جنازة الدكتور عادل أحمد شلبي، شقيق الإعلامية سهير شلبي، عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس، قبل أن يُوارى الثرى في مقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.



وأعلنت شيرين الشايب، ابنة شقيقة الراحل، نبأ الوفاة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله خالي الحبيب وأبويا التاني الدكتور عادل أحمد شلبي، وصلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.”



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وأضافت أن العزاء سيُقام غدًا الثلاثاء 30 يونيو، عقب صلاة المغرب، في قاعة مناسبات مسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي، داعيةً الجميع إلى الدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة.



يقدم موقع صدى البلد خالص التعازي، نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.