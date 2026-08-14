سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 14-8-2026

استقر سعر الدولار مع أول تعاملات له اليوم الجمعة 14-8-2026، داخل السوق الرسمية ودون أي تغيير يذكر.

إجازة البنوك

واعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من اليوم حتي مساء غدا السبت، بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم

ومنذ آخر يوم عمل في ختام تعاملات الدولار داخل البنوك، استقر سعر العملة الخضراء دون أي تغيير.

تحركات الدولار

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه أمس الخميس مقدار 44 قرشًا منذ مطلع الأسبوع الجاري بمختلف البنوك المصرية.

آخر تحديث لسعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في آخر تحديث له 50.23 جنيها.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.23 جنيها للشراء و 50.33 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 50.19 جنيها للشراء و 50.29 جنيها للبيع في بنكي " العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول".

وصل سعر ثاني أقل دولار 50.2 جنيها للشراء و 50.3 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، بيت التمويل الكويتي، البركة".

الدولار في أغلب البنوك

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 50.23 جنيها للشراء و 50.33 جنيها للبيع في بنوك " ميد بنك، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، مصر، المصري الخليجي، HSBC،المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB".

أعلي سعر

ووصل أعلي سعر دولار 50.36 جنيها للشراء و 50.46 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وبلغ ثاني أعلى سعر الدولار مقابل الجنيه 50,255 جنيها للشراء و 50.335 جنيها للبيع في بنوك " قناة السويس، سايب، نكست، الإسكندرية، أبوظبي الأول، ا لأهلي الكويتي".