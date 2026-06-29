مواهب الأوبرا تغنى للوطن فى ذكرى ثورة 30 يونيو بمعهد الموسيقى

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل إحتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو خلال أمسية للواعدين بمركز تنمية المواهب فصل كورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة مديره الفنى الدكتور محمد عبد الستار وذلك فى السابعة والنصف مساء الثلاثاء 30 يونيو على مسرح معهد الموسيقى العربية .

يضم البرنامج نخبة من الغنائيات الوطنية الحماسية التى تستلهم معانى الفخر والانتماء وتصور جانبا من رسالة الإبداع فى التعبير عن قيم الولاء لمصر منها يا حبيبتى يامصر، بحبك يامصر، حبيبتى من ضفايرها، يا أغلى إسم، بلد التاريخ، هتحب مين غيرها، أقوى من الزمان، كل بلاد الدنيا جميلة، بحبك يا مصر، إذا مصر قالت نعم، تتر مسلسل العائلة، عبد الودود، حبايب مصر، عربية يا أرض فلسطين، مصر التى فى خاطرى وغيرها .. آداء سيف عمرو، هند جابر، محمد الدمرداش، إيمان منصور، على ممدوح، ساندرا عماد، سيف محمد، حبيبة الشريف، كريم خليفة، يارا الشريف، محمد محمود، ملك جوهر، سيد جلال، شيماء ضاحى، أمل خليفة، هيثم، سچا، حنين، نور هانى، ملك أيمن، ميلاد، لوجى تامر.

يأتى الحفل استمراراً لخطط دار الأوبرا المصرية فى الاحتفاء بالمناسبات الوطنية الخالدة وإعداد أجيال جديدة من المبدعين القادرين على تقديم أعمال ترتقى بالذوق العام وتعمل على تعزيز الهوية المصرية .