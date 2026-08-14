قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط سيارة في بحر فاقوس وإنقاذ 8 أشخاص من الغرق بالشرقية
تشييع جثامين 3 أشخاص بينهم شقيقان بعد مصرعهم داخل بيارة صرف صحي في الشرقية
إصابة 7 عمال في انقلاب سيارة بترعة الهنادي في الأقصر
المستوطنون يتمردون.. نصب خيمة قرب المنازل ببلدة قصرة جنوبي نابلس رغم وجود الجيش
501 ترخيص تشغيل جديد.. تحرك زراعي لتيسير الاستثمار في الثروة الحيوانية والداجنة
الأرصاد: استمرار الطقس شديد الحرارة والرطوبة.. وتحذير لرواد البحر المتوسط
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بكام؟
موعد والقنوات الناقلة لمباراة ناشفيل وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026
قرار عاجل من وزير دفاع الاحتلال يخص مستوطنات الضفة الغربية
أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو
3 مشروبات تشعر الجسم بالراحة أثناء الحرارة المرتفعة
الأمن الفيدرالية الروسية تحتجز امرأة في سيفاستوبول للاشتباه في تفجير مبنى عسكري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 58 ألف سلة غذائية وأطنان من المساعدات الطبية

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
البهى عمرو

عرضت قناة إكسترا نيوز، خبرا عاجلا يفيد بأن الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 58 ألف سلة غذائية وأطنان من المساعدات الطبية والإغاثية عبر قافلة زاد العزة الـ 256.

وقال الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان يستهدف المواطنين في كل مكان في قطاع غزة، موضحًا أنه استهدف منازل المواطنين ودمرها على رؤوس ساكنيها، كما استهدف خيام المواطنين بعد إجبار مواطني قطاع غزة على النزوح.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّه منذ بداية اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 1260 شهيدًا، جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما تجاوز عدد الجرحى 4000 جريح.

وأوضح أن إجمالي عدد الشهداء وصل إلى أكثر من 73 ألف شهيد، وأكثر من 173 ألف إصابة، جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، مشيرًا إلى أن من بين هؤلاء الشهداء أكثر من 23 ألف شهيد من الأطفال.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ما زال مستمرًا في استهداف المواطنين في كل مكان في قطاع غزة حتى هذا اليوم، لافتًا إلى وصول أعداد من الشهداء والمصابين إلى مستشفيات قطاع غزة جراء خرق الاحتلال وقف إطلاق النار، وبالتالي تتزايد أعداد الشهداء والإصابات يومًا بعد يوم، فيما تعاني المنظومة الصحية من وضع مأساوي.

وأوضح الدكتور خليل الدقران، في حديثه عن طبيعة الإصابات الناجمة عن عمليات الاغتيال والاستهداف، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المواطنين بالصواريخ والقنابل، سواء في مركباتهم أو أثناء سيرهم في الطرقات، كما يستهدف خيام المواطنين بالصواريخ والقنابل.

وواصل، أن بعض الشهداء يصلون إلى المستشفيات وقد تفحمت أجسادهم، بينما يصل آخرون عبارة عن قطع وعدة أجزاء، مشيرًا إلى أن الإصابات التي تصل إلى المستشفيات معظمها إصابات خطيرة في الصدر والرأس، ومن بينها حالات بتر للأطراف العلوية والسفلية.

وأشار الدكتور خليل الدقران إلى أن هذا هو ديدن الاحتلال منذ بداية العدوان، موضحًا أنه يستخدم أنواعًا من الأسلحة الفتاكة التي تؤدي إلى تدمير وقتل عدد كبير من المواطنين، وهو ما أدى، بحسب قوله، إلى وصول أعداد الشهداء إلى أكثر من 73 ألف شهيد، وأكثر من 173 ألف إصابة، جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.


 

المساعدات الطبية المساعدات الطبية والإغاثية الصحة الفلسطينية زاد العزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

صاحب السيارة والشاب

مش هتحرك إلا لما تخلص.. صاحب سيارة ينتظر بائع ملابس حتى ينتهي من بيع بضاعته: بياكل عيش بالحلال

جريمة

مهندس ينهي حياة زوجته وأولاده وحماته بالرصاص في 15 مايو

تنظيم الاتصالات

إيقاف هذه الخطوط بقرار عاجل من جهاز تنظيم الاتصالات

تنسيق الجامعات 2026

جايب 60% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

موعد انتهاء الصيف

متى ينتهي فصل الصيف 2026؟.. تفاصيل موعد بداية الخريف رسميا

تنسيق المرحلة الثانية

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم.. مفاجأة سارة وقائمة الكليات المتاحة

والتر بواليا

واقعة غريبة.. نادي عرعر ينهي تعاقد مهاجم الأهلي السابق بعد توقيع العقود

ترشيحاتنا

الهلال

الهلال علي موعد مع الفيصلي في الدوري السعودي اليوم

الاهلي

موعد مباراة الأهلي ويوروبا الإسباني الودية

الأهلي

إعلامي يشيد بتعاقدات الأهلي: برافو لكل منظومة الكرة.. وصفقة عصام سراج الأهم

بالصور

فستان لافت.. درة تستعرض رشاقتها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد