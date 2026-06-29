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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المهرجان القومي للمسرح يعيد تقديم القراءة المسرحية «النص التاني من الطريق»

المهرجان القومي للمسرح
المهرجان القومي للمسرح
أحمد ابراهم

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، إعادة تقديم عرض القراءة المسرحية «النص التاني من الطريق»، وذلك في الثامنة مساء يوم الأربعاء المقبل، الموافق 1 يوليو، على مسرح قاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون، استجابةً للإقبال الجماهيري الكبير الذي شهده العرض الأول، وحرصًا على إتاحة الفرصة أمام جمهور جديد لمشاهدته.
 

ويأتي العرض ضمن مشروع المهرجان لدعم النصوص الفائزة بمسابقة التأليف المسرحي، حيث يحمل «النص التاني من الطريق» توقيع الكاتب أحمد رجائي، الفائز بجائزة التأليف المسرحي بالمهرجان، فيما يتولى إخراج القراءة المسرحية الدكتور أيمن عبد الرحمن.

وكان العرض الأول قد حظي بتفاعل واسع من الجمهور والنقاد، الذين أشادوا بالتجربة الفنية وبفكرة إعادة تقديم النصوص الفائزة في صورة قراءات مسرحية، باعتبارها خطوة تسهم في إحياء النص المسرحي، وفتح مساحة للحوار بين الكاتب والممثل والجمهور، قبل انتقاله إلى مرحلة الإنتاج المسرحي الكامل.
 

وأكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن إعادة تقديم العرض تأتي استجابةً لرغبة الجمهور، وتعكس نجاح تجربة القراءات المسرحية التي يتبناها المهرجان، مشيرًا إلى أن دعم النصوص الجديدة وإتاحة الفرصة لها للوصول إلى الجمهور يمثل أحد الأهداف الأساسية للدورة الحالية، في إطار اهتمام المهرجان برعاية الكتابة المسرحية المصرية وتشجيع الأصوات الإبداعية الجديدة.

المهرجان القومي للمسرح القومي للمسرح المسرح

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