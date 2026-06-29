مهرجان أيام القاهرة للمونودراما يطلق بوستر دورته التاسعة استعدادًا لانطلاقه في يوليو

أطلقت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما البوستر الرسمي للدورة التاسعة، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إيذانًا ببدء العد التنازلي لانطلاق فعاليات المهرجان المقرر إقامتها خلال الفترة 13 حتى 17 من يوليو المقبل.



وتقام الدورة التاسعة تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، خلال الفترة من 13 إلى 17 يوليو، بمشاركة عدد من الفنانين والمسرحيين من مصر ومختلف دول العالم، في إطار دعم الحركة المسرحية وتعزيز التبادل الثقافي والفني.



وأكد المخرج الدكتور أسامة رؤوف، مؤسس ورئيس المهرجان، استمرار فتح باب التقديم لمسابقة التأليف في فن المونودراما حتى صباح الأول من يوليو المقبل، داعيًا الكُتاب والمبدعين إلى المشاركة بأعمالهم، باعتبار المسابقة إحدى أبرز المنصات لاكتشاف النصوص المسرحية الجديدة.

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

وشهدت الدورة الماضية من المهرجان نجاحًا لافتًا على المستويين الفني والجماهيري، كما كرّمت عددًا من النجوم، بينهم هالة صدقي، ورياض الخولي، وعبد العزيز مخيون، إلى جانب استضافة عروض مسرحية من عدة دول عربية وأوروبية، واختُتمت فعالياتها بالاحتفاء بمئوية المخرج المسرحي العالمي بيتر بروك.