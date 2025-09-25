أيام القاهرة الدولي للمونودراما يعلن لجان التأليف والمشاهدة والاختيار بدورته الثامنة.. صور

كشف مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما عن أسماء أعضاء لجنة التأليف، ولجنة المشاهدة والاختيار بالدورة الثامنة، التي تُقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 2 حتى 6 أكتوبر المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد منذ قليل بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتضم لجنة مسابقة التأليف الدكتور محمود سعيد من مصر، والدكتورة رحيمة الجابري من سلطنة عُمان، والأستاذ منير راضي من العراق، فيما تضم لجنة المشاهدة والاختيار الدكتورة رانيا إبراهيم والمخرج محمد حجاج.

وقد عقد المؤتمر بحضور المخرج الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان، والنجم رياض الخولي، والأستاذ الدكتور أيمن الشيوي، وعدد من أعضاء اللجان الأخرى بالمهرجان، ومجموعة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين، وقدمت المؤتمر الإعلامية شيماء منصور .

يشار إلى أن الهيئة العليا للمهرجان فى دورته الثامنة، ضمت كلا من : المخرج الدكتور أسامة رؤوف، الفنانة القديرة صفية العمري، الفنان أحمد وفيق، الفنان إيهاب فهمي، الفنانة لقاء الخميسي.