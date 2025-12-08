شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

للحظة الأخيرة في حياتها رفضت أن يكون شرفها دون ثمن، دافعت عن نفسها في وقت حاول ذئب بشري الاعتداء عليها رغما عنها، إلا أنها ماتت مدافعة عنه الشرف.

حكاية فتاة حدائق القبة

حكاية فتاة حدائق القبة هزت منصات التواصل الاجتماعي وتصدرت التريند على محرك البحث جوجل؛ وذلك بعد أن أزهقت روحها على يد شاب في حدائق القبة في أثناء محاولته الاعتداء عليها.

النيابة المختصة باشرت التحقيقات في واقعة اعتداء شاب جسديا على فتاة في حدائق القبة، وإنهاء حياتها في أثناء محاولتها الفرار منه ومنعه من الاعتداء عليها.

وصرحت النيابة بدفن جثمان الفتاة المجني عليها؛ عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن الشاب حاول مراودة الفتاة عن نفسها والاعتداء عليها، وحينما فشل في ذلك؛ أنهى حياتها في لحظات.

وتبين أن المتهم حاول هتك عرض المجني عليها، وحينما رفضت وقاومته للابتعاد عنه؛ قام بإنهاء حياتها، ثم قام بالاعتداء عليها وتركها جثة هامدة وفر هاربا، قبل أن يتم ضبطه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ، أفاد بالعثور على جثة فتاة في منطقة حدائق القبة،.

وبالانتقال والفحص؛ تبين العثور على جثة فتاة في منطقة حدائق القبة، وتبين من الفحص والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، أن الفتاة حاولت الدفاع عن نفسها في أثناء اعتداء شاب عليها؛ فقام بقتلها.

وحرر المحضر اللازم عن الواقعة، واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.