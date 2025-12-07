قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تحذيرات تطبيق إنستاباي .. كيف تدخل البنك المركزي لحماية حسابات عملاء البنوك

محمد يحيي

يوجه البنك المركزي المصري، البنوك المصرية الحكومية والخاصة بشكل دوري على إحكام الرقابة والتأمين لأنظمة التشغيل و حسابات العملاء وتشفيرها جراء اختراقات أو هجمات سيبرانية محتملة .


حسبما كشفت تقارير مصرفية و تأكيدات سابقة لدى البنك المركزي المصري اطلع “صدي البلد” عليها ، والتي تضمنت توجيه القطاعات الرقابية المعنية داخل البنك المركزي بالمتابعة الدورية لأنظمة التأمين السيبراني والتشفير وتحديث الأنظمة التشغيلية علي مستوى الفروع البنكية بالتوازي مع رقمنة المعاملات المصرفية و تشغيل خدمات الانترنت البنكي و التعاملات عبر تطبيقات الهواتف المحمولة وما تلاه من تعرض حالات فردية لسرقة البيانات أو القيام بعمليات وهمية للاحتيال .

ضربات البنك المركزي المصري الاستباقية والتي وجهت بشكل عاجل كافة البنوك للتأكيد علي العملاء سواء برسائل نصية دورية أو الحملات التوعوية علي وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي وكذلك الرسائل الإلكترونية والرد الالي بالدعم الفني لكل بنك تؤكد دوما علي سرية بياناته العميل باعتبارها مسئوليته الشخصية فطاقم العمل بأي فرع بنكي او خدمة عملاء لا يتصل لمعرفة رقم الحساب أو الرقمي السري و غيرها من المعلومات كما لا يمكن للعميل الإفصاح عنها عند طلبها هاتفيا .

تنبية هام من إنستاباي


أعلن تطبيق إنستاباي المملوك لشركة بنوك مصر التابعة للبنك المركزي المصري ، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن التطبيق او خدمة العملاء التابعة له لا تتصل أو تطلب اي بيانات شخصية أو تتعلق برقم البطاقات المصرفية التابعة للعميل أو رقم حسابه سواء عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية.


كما لا يوفر التطبيق اي خدمات تتعلق بنقاط المكافآت وما في حكمها. 


شدد تطبيق إنستاباي علي العملاء بعدم الاستجابة لتلك الإغراءات حرصا علي سلامة الحسابات وتعرضها للاحتيال والسرقة .
وخلال الفترات السابقة تعرضت مجموعة من العملاء لعمليات احتيال حيث استغلت بعض الفئات الخارجة عن القانون من المحتالين بياناتهم والاستيلاء علي مدخراتهم وحساباتهم.

 البنك المركزي المصري


يشدد البنك المركزي المصري بصورة دورية علي المتعاملين مع الجهاز المصرفي بضرورة عدم الانسياق لتلك المزاعم والحفاظ علي سرية المعلومات وعدم الإفصاح عنها حال طلبها عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو الدخول علي المواقع المجهولة  او الرسائل الدعائية المفخخة.

وفي وقت سابق ناشد البنك المركزي المواطنين عدم الانسياق وراء الرسائل الدعائية والتي تقوم بإغراء العملاء بالفوز بنقاط المكافآت أو الجوائز المزعومة ، والتي تنطوي علي برامج للاختراق حال الدخول علي الرابط الموجود في الرسائل المرسلة علي الهواتف المحمولة للعملاء .

