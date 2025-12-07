قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ورتل القرآن.. الأزهر: إطلاق حملة لتعلم أحكام التجويد والتلاوة | تفاصيل
بعد تحذيرات تطبيق إنستاباي .. كيف تدخل البنك المركزي لحماية حسابات عملاء البنوك
عايزين يشِّيلوه خيبتهم.. تعليق ناري من تامر أمين على أزمة محمد صلاح
سبورتنج كلوب لواندا الأنجولي يفوز على رابطة الأصدقاء الإيفواري
لقد حصلت على نقاط إنستاباي.. تحذير من حيلة جديدة لسرقة بيانات العملاء
إحالة 40 طعنا علي نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب للنقض
لا مكان للشائعات.. أحمد موسى: مصر لن تسمح لأحد بتدمير اقتصادها
الإدارية العليا تؤجل 257 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب للأربعاء المقبل
أسوة بكأس العالم.. خضوع حكام ومساعدي الدوري الممتاز لاختبار الفواصل الزمنية
الإدارية العليا: عدم قبول 3 طعون علي نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب
نتيجة وأهداف وملخص مباراة منتخبي قطر وتونس بكأس العرب وترتيب المجموعة
حسام حسن قبل المونديال: أثق في لاعبي المنتخب وظهورهم بشكل أفضل من النسخ السابقة
أسعار الذهب اليوم الأحد 7 ديسمبر.. سعر عيار 21 بالمصنعية

رشا عوني

أسعار الذهب اليوم .. مع ارتفاع أسعار الذهب ، يتابع المواطنون عن كثب بشكل يومى سعر الذهب وسعر السبائك التي تعد أكثر وسيلة استثمار آمنة في الذهب، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب الذي يهتم به الكثير للشراء لاستثمار الأموال.

يستعرض موقع صدى البلد في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 خلال التعاملات المسائية. 

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

- سجل سعر الذهب عيار 24 قيمة 6409 جنيهات للجرام، ويتميز الذهب من عيار 24 بأن نسبة الذهب به أعلى مقارنة بالنحاس، لذا فهو الأعلى سعرا مقارنة بالأعيرة الذهبية الأخرى.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بالمصنعية

- سجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 5608 جنيهات للجرام، ويعد عيار 21 المقياس الحقيقى لسعر الذهب المحلي، فهو العيار الأكثر انتشارا ورواجا.

وحال احتساب قيمة الجرام بالمصنعية تتم إضافة مبلغ يتراوح بين (100 و200) جنيه على السعر الأصلي للجرام.

سعر جرام الذهب عيار21

 


سعر جرام الذهب عيار 18

- سجّل سعر الذهب عيار 18 قيمة 4806 جنيهات للجرام، وبالمصنعية يتم اضافة مابين 100 او 200 جنيه على السعر الأصلي. 

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 44864 جنيها، ويبلغ وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.


أعيرة الذهب الأقل سعرًا

  • عيار 14: 3740 جنيه للبيع و3713.25 جنيه للشراء.
  • عيار 12: 3205.75 جنيه للبيع و3182.75 جنيه للشراء.
  • عيار 9: 2404.25 جنيه للبيع و2387.25 جنيه للشراء.

أسعار الذهب عالميا اليوم

سجّل الذهب عالميًا مستوى 4،299 دولارًا مؤخرًا، في واحدة من أطول موجات الصعود خلال الأعوام الأخيرة.

اسعار السبائك اليوم

أسعار السبائك اليوم الأكثر مبيعاً

 

  • سبيكة 1 جرام عيار 24: 6،595.29 جنيه.
  • سبيكة 0.25 جرام عيار 24: 1،789.57 جنيه.
  • سبيكة 2.5 جرام عيار 24: 16،325.71 جنيه.
  • سبيكة 5 جرام عيار 24 : 32،501.43.
  • سبيكة 10 جرام عيار24 :64،992.86. 
