عيد ميلاد عبلة كامل.. أيقونة الدراما المصرية في قلوب الجمهور

يحتفل الوسط الفني اليوم بعيد ميلاد النجمة الكبيرة عبلة كامل، إحدى أهم أيقونات الدراما والسينما المصرية، التي تركت بصمة قوية في قلوب الجمهور بأدوارها المتنوعة وأدائها الصادق والمميز.

وتلقى الفنانة عبلة كامل في يوم ميلادها سيلًا من التهاني والدعوات من جمهورها ومحبيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن حبهم وتقديرهم لمسيرتها الفنية الطويلة التي امتدت لعقود وقدّمت خلالها أعمالًا أصبحت علامات في تاريخ الدراما المصرية.

وتأتي هذه المناسبة وسط اشتياق كبير من الجمهور لعودة النجمة عبلة كامل إلى الشاشة بعد فترة من الابتعاد عن الساحة الفنية، مؤكدين أن وجودها يضيف روحًا مختلفة لأي عمل تشارك فيه.

وتظل عبلة كامل واحدة من أكثر النجمات قربًا إلى قلوب الجمهور المصري والعربي، بما قدمته من شخصيات لا تُنسى في المسرح والسينما والدراما.