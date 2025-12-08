قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد التأهل لكأس العرب.. حامد حمدان: فخور أني من دولة فلسطين العظيمة
تعرف على آلية تصويت المصريين بالخارج على 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
السوريون يحيون الذكرى الأولى لرحيل الأسد .. فبماذا وعد الشرع مواطنيه؟
مدبولي يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع بالمنافذ.. وهذه عقوبتها في القانون
موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة
جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
لماذا يشعر المصريون بحدة أعراض الإنفلونزا هذا الشتاء؟.. الصحة توضح
بدء تصويت المصريين في الأردن على 30 دائرة مُلغاة بالمرحلة الأولى للنواب
أوكرانيا: يجب أن نبذل أقصى جهد مع جميع الشركاء لإنهاء الحرب الروسية
الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرًا لمتابعة تصويت المصريين بالخارج بـ 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات "النواب"
سفير باكستان بالقاهرة: نرحب بمقترح ربط ميناء جوادر بقناة السويس لإنشاء ممر اقتصادي استراتيجي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فى عيد ميلاده.. قصة زواج محمود قابيل من نجمتين شهيرتين ومشاركته بحرب أكتوبر

يحتفل اليوم 8 من ديسمبر، الفنان محمود قابيل بعيد ميلاده، حيث ولد في مثل هذا اليوم من العام 1946، ويعد واحدا من أبرز الفنانين في تاريخ الدراما المصرية وفى التقرير التالي نرصد معلومات عنه. 

بداية حياة محمود قابيل الفنية

سافر إلى الولايات المتحدة ومارس التجارة في قطاع السياحة، ثم عاد مرة أخرى في فترة التسعينيات، واستأنف نشاطه الفني.

-عمل "قابيل" سفير اليونيسيف للنوايا الحسنة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط

تزوج في السبعينيات من الفنانة سهير رمزي ثم تزوج الفنانة ميرفت أمين لفترة قصيرة ولديه من الأبناء إبراهيم وأحمد

-من أهم أعماله في التليفزيون مسلسلات "نافذة على العالم" و"أين قلبي" مع الفنانة يسرا، كما شارك في "ست الحسن" و"هوانم جاردن سيتي" و"ضبط واحضار" .

-وفي السينما شارك "قابيل" في العديد من الأفلام منها جنون الحياة وكلام الليل والملاعين ولحم رخيص والرقص على سلالم متحركة وخاص جدًا.

وكانت اخر اعمال الفنان محمود قابيل مسلسل "لعبة النسيان" فى رمضان 2020

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان"لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.

وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.

محمود قابيل يشارك بحرب أكتوبر 

روى الفنان محمود قابيل قصة مشاركته في حرب أكتوبر المجيدة، قائلا، إنها لم تبدأ في 1973، فقد بدأت عندما نزل الشعب المصري في يومي 9 و10 يونيو رافضا الهزيمة ورافضا كسر إرادته.

أُصبت 3 مرات

وأشار خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد، التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، إلى أنّ حرب أكتوبر تتويج لحرب الاستنزاف التي بدأت في مارس 1969، فقد كان برتبة ملازم أول وقائد وحدة استطلاع في خطوط العدو، ومثله مثل أي فرد في القوات المسلحة: "كنا حاسين بألم وحاسين إننا اتظلمنا في حرب 67 لأننا محاربناش العدو ولم نواجهه، ولكن برغم ذلك لم نفقد الأمل".

وأكمل الفنان محمود قابيل: «منذ اليوم الأول كنا نتدرب للاستعداد للجولة الثانية، أنا شخصيا اتصابت في 67، وخرجت من المستسفى على وحدتي، وفي أثناء العمليات اتصابت تاني ورجعت تاني، حتى جاءت الإصابة الثالثة والتي كان من الصعب الرجوع مرة أخرى وتمّ إحالتي للتقاعد الطبي».

