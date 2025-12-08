فى عيد ميلاده.. قصة زواج محمود قابيل من نجمتين شهيرتين ومشاركته بحرب أكتوبر

يحتفل اليوم 8 من ديسمبر، الفنان محمود قابيل بعيد ميلاده، حيث ولد في مثل هذا اليوم من العام 1946، ويعد واحدا من أبرز الفنانين في تاريخ الدراما المصرية وفى التقرير التالي نرصد معلومات عنه.

بداية حياة محمود قابيل الفنية

سافر إلى الولايات المتحدة ومارس التجارة في قطاع السياحة، ثم عاد مرة أخرى في فترة التسعينيات، واستأنف نشاطه الفني.

-عمل "قابيل" سفير اليونيسيف للنوايا الحسنة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط

تزوج في السبعينيات من الفنانة سهير رمزي ثم تزوج الفنانة ميرفت أمين لفترة قصيرة ولديه من الأبناء إبراهيم وأحمد

-من أهم أعماله في التليفزيون مسلسلات "نافذة على العالم" و"أين قلبي" مع الفنانة يسرا، كما شارك في "ست الحسن" و"هوانم جاردن سيتي" و"ضبط واحضار" .

-وفي السينما شارك "قابيل" في العديد من الأفلام منها جنون الحياة وكلام الليل والملاعين ولحم رخيص والرقص على سلالم متحركة وخاص جدًا.

وكانت اخر اعمال الفنان محمود قابيل مسلسل "لعبة النسيان" فى رمضان 2020

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان"لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.

محمود قابيل يشارك بحرب أكتوبر

روى الفنان محمود قابيل قصة مشاركته في حرب أكتوبر المجيدة، قائلا، إنها لم تبدأ في 1973، فقد بدأت عندما نزل الشعب المصري في يومي 9 و10 يونيو رافضا الهزيمة ورافضا كسر إرادته.

أُصبت 3 مرات

وأشار خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد، التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، إلى أنّ حرب أكتوبر تتويج لحرب الاستنزاف التي بدأت في مارس 1969، فقد كان برتبة ملازم أول وقائد وحدة استطلاع في خطوط العدو، ومثله مثل أي فرد في القوات المسلحة: "كنا حاسين بألم وحاسين إننا اتظلمنا في حرب 67 لأننا محاربناش العدو ولم نواجهه، ولكن برغم ذلك لم نفقد الأمل".

وأكمل الفنان محمود قابيل: «منذ اليوم الأول كنا نتدرب للاستعداد للجولة الثانية، أنا شخصيا اتصابت في 67، وخرجت من المستسفى على وحدتي، وفي أثناء العمليات اتصابت تاني ورجعت تاني، حتى جاءت الإصابة الثالثة والتي كان من الصعب الرجوع مرة أخرى وتمّ إحالتي للتقاعد الطبي».