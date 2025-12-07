إنذار عاجل من الأرصاد.. برق ورعد وتساقط ثلوج على بعض المناطق غدًا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة غدًا الإثنين 8 ديسمبر 2025، مع تعرض البلاد لسحب رعدية وأمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعدة ظواهر جوية تشمل البرق والرعد وحبات البرد، بالإضافة إلى نشاط الرياح القوية التي تزيد الإحساس بالبرودة على بعض المناطق.

الطقس المتوقع

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارًا، وبارد ليلاً على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة مما يزيد من الشعور بالبرودة.

شبورة كثيفة

من المتوقع تشكل شبورة كثيفة في الفترة من الساعة 4 صباحًا وحتى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة.

فرص الأمطار

أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق السلوم ومطروح على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً على جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، وجنوبًا على مناطق حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

القاهرة: العظمى 20 درجة، الصغرى 12 درجة

الإسكندرية: العظمى 21 درجة، الصغرى 12 درجة

مطروح: العظمى 20 درجة، الصغرى 11 درجة

سوهاج: العظمى 20 درجة، الصغرى 7 درجات

قنا: العظمى 23 درجة، الصغرى 11 درجة

أسوان: العظمى 24 درجة، الصغرى 13 درجة

تحذيرات هامة

السحب الرعدية قد تصاحبها تساقط لحبات البرد ونشاط الرياح القوية، ما قد يثير الرمال والأتربة على بعض المناطق.

ينصح بتوخي الحذر أثناء القيادة خاصة في الصباح الباكر بسبب الشبورة الكثيفة.

الابتعاد عن الأماكن المكشوفة أثناء حدوث البرق والرعد.

درجات الحرارة في القاهرة ومحافظات ومدن مصر غدا

المدينة - العظمى - الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 21 11
6 أكتوبر 21 11
بنها 20 12
دمنهور 19 13
وادي النطرون 20 11
كفر الشيخ 19 12
المنصورة 19 12
الزقازيق 21 12
شبين الكوم 20 11
طنطا 20 11
دمياط 21 15
بورسعيد 22 16
الإسماعيلية 21 11
السويس 21 11
العريش 24 14
رفح 22 13
رأس سدر 22 13
نخل 20 07
كاترين 14 05
الطور 22 14
طابا 19 13
شرم الشيخ 24 17
الإسكندرية 21 12
العلمين 20 12
مطروح 20 11
السلوم 19 10
سيوة 20 08
رأس غارب 24 16
الغردقة 23 15
سفاجا 24 16
مرسى علم 26 17
شلاتين 29 22
حلايب 28 23
أبو رماد 29 22
رأس حدربة 28 23
الفيوم 20 11
بني سويف 21 10
المنيا 20 08
أسيوط 20 07
سوهاج 21 09
قنا 23 11
الأقصر 24 11
أسوان 24 13
الوادي الجديد 23 11
أبوسمبل 26 14

حالة الطقس سحب رعدية تساقط الثلوج والبرد الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة الطقس فرص الأمطار الأرصاد

