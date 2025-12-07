حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، في حين يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تغزر أحيانًا في المساء على (السلوم - مطروح) على فترات متقطعة.

كما أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون خفيفة جنوبا على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة ومحافظات ومدن مصر غدا

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 21 11

6 أكتوبر 21 11

بنها 20 12

دمنهور 19 13

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 19 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 21 15

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 11

العريش 24 14

رفح 22 13

رأس سدر 22 13

نخل 20 07

كاترين 14 05

الطور 22 14

طابا 19 13

شرم الشيخ 24 17

الإسكندرية 21 12

العلمين 20 12

مطروح 20 11

السلوم 19 10

سيوة 20 08

رأس غارب 24 16

الغردقة 23 15

سفاجا 24 16

مرسى علم 26 17

شلاتين 29 22

حلايب 28 23

أبو رماد 29 22

رأس حدربة 28 23

الفيوم 20 11

بني سويف 21 10

المنيا 20 08

أسيوط 20 07

سوهاج 21 09

قنا 23 11

الأقصر 24 11

أسوان 24 13

الوادي الجديد 23 11

أبوسمبل 26 14

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى – الصغرى

مكة المكرمة 32 21

المدينة المنورة 22 15

الرياض 26 16

المنامة 27 22

أبوظبي 31 18

الدوحة 29 21

الكويت 27 20

دمشق 16 02

بيروت 21 16

عمان 14 06

القدس 15 07

غزة 21 14

بغداد 22 14

مسقط 26 20

صنعاء 23 07

الخرطوم 36 22

طرابلس 18 14

تونس 21 11

الجزائر 18 08

الرباط 21 09

نواكشوط 29 16

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 12 02

إسطنبول 11 08

إسلام آباد 22 07

نيودلهي 23 10

جاكرتا 32 24

بكين 06 06-

كوالالمبور 33 23

طوكيو 18 08

أثينا 16 10

روما 15 04

باريس 15 10

مدريد 12 03

برلين 13 09

لندن 14 12

مونتريال 11- 13-

موسكو 00 02-

نيويورك 01- 07-

واشنطن 03 05-

أديس أبابا 22 10