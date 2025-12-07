قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات
آخر أخبار حسام حبيب.. طَرَح أغنية جديدة وأثَار الجدل من خلال صورة
أحمد موسى: مواجهة الشائعات ضرورة.. وصناع التريند يروجون لمعلومات مضللة
حقيقة مصادرة جميع مركبات التوك توك بعد العمل بالسيارات البديلة
رئيس الشعبة يطمئن المواطنين: الدواجن سليمة ومحدش يقلق
وكالة الطاقة تكشف فقدان مفاعل تشيرنوبل قدرته على احتواء الإشعاع بعد ضربة مسيرة
أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
آخر الأوضاع بالقطاع| طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية.. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية
تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش عين شمس
سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر
محكوم عليه في قضية.. ضبط سيدة ادعت القبض على شقيقها دون وجه حق ببني سويف
مدبولي يشارك في المؤتمر السنوي لممثلي المكاتب الإقليمية والقطرية الفاو غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في عدة مناطق
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في عدة مناطق
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، في حين يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تغزر أحيانًا في المساء على (السلوم - مطروح) على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

أمطار علي الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

كما أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون خفيفة جنوبا على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الأمطار بمدينة سانت كاترين

درجات الحرارة في القاهرة ومحافظات ومدن مصر غدا

المدينة - العظمى - الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 21 11
6 أكتوبر 21 11
بنها 20 12
دمنهور 19 13
وادي النطرون 20 11
كفر الشيخ 19 12
المنصورة 19 12
الزقازيق 21 12
شبين الكوم 20 11
طنطا 20 11
دمياط 21 15
بورسعيد 22 16
الإسماعيلية 21 11
السويس 21 11
العريش 24 14
رفح 22 13
رأس سدر 22 13
نخل 20 07
كاترين 14 05
الطور 22 14
طابا 19 13
شرم الشيخ 24 17
الإسكندرية 21 12
العلمين 20 12
مطروح 20 11
السلوم 19 10
سيوة 20 08
رأس غارب 24 16
الغردقة 23 15
سفاجا 24 16
مرسى علم 26 17
شلاتين 29 22
حلايب 28 23
أبو رماد 29 22
رأس حدربة 28 23
الفيوم 20 11
بني سويف 21 10
المنيا 20 08
أسيوط 20 07
سوهاج 21 09
قنا 23 11
الأقصر 24 11
أسوان 24 13
الوادي الجديد 23 11
أبوسمبل 26 14

محافظ بورسعيد على رأس سيارات شفط وكسح مياه الأمطار

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى – الصغرى

مكة المكرمة 32 21
المدينة المنورة 22 15
الرياض 26 16
المنامة 27 22
أبوظبي 31 18
الدوحة 29 21
الكويت 27 20
دمشق 16 02
بيروت 21 16
عمان 14 06
القدس 15 07
غزة 21 14
بغداد 22 14
مسقط 26 20
صنعاء 23 07
الخرطوم 36 22
طرابلس 18 14
تونس 21 11
الجزائر 18 08
الرباط 21 09
نواكشوط 29 16

انتشار سيارات كسح مياه الأمطار بزهور بورسعيد

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى
أنقرة 12 02
إسطنبول 11 08
إسلام آباد 22 07
نيودلهي 23 10
جاكرتا 32 24
بكين 06 06-
كوالالمبور 33 23
طوكيو 18 08
أثينا 16 10
روما 15 04
باريس 15 10
مدريد 12 03
برلين 13 09
لندن 14 12
مونتريال 11- 13-
موسكو 00 02-
نيويورك 01- 07-
واشنطن 03 05-
أديس أبابا 22 10

الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية الظواهر الجوية حالة البحر المتوسط حالة البحر الأحمر درجات الحرارة درجات الحرارة في القاهرة درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية درجات الحرارة في القاهرة ومحافظات ومدن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

ترشيحاتنا

حادث القطامية

نجاة السائق بأعجوبة وشهامة المصريين في الإطفاء.. انقلاب سيارة ربع نقل وتفحهمها بالقطامية

محكمة - أرشيفية

تأجيل محاكمة 76 متهما في خلية الهيكل الإداري لـ 17 فبراير

طلق نارى

مصرع شاب بطلق نارى فى قرية فاو قبلى بقنا

بالصور

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

فيديو

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

أحمد سعد مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ولكم فى التفكر حياة يا أولي الألباب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أزمة أخلاق

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: كلب يونس

المزيد