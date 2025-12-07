أخبار التوك شو: حقيقة وجود فيروس جديد في مصر ..أسعار الذهب وحالة الطقس اليوم

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



شعبة السيارات تكشف أسباب انخفاض الأسعار وتراجع المبيعات في السوق المصري

شهد سوق السيارات المصري خلال الفترة الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع، وفي هذا الإطار، قدّم اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، تفسيرًا واضحًا للعوامل المؤثرة في حركة البيع والشراء داخل السوق.





عيار 21 يسجل 5610 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

الذهب واحد من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي، ومع تغيرات الأسواق وتقلبات العملات.



تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.



أمطار وسيول متوقعة .. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأسبوع الجاري

تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية هذا الأسبوع على معظم أنحاء الجمهورية، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة، وربما سيول في بعض المناطق.





تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.آمنة تمامًا وصالحة للاستهلاك.. الزراعة توضح حقيقة «الفراخ السردة»

أكدت وزارة الزراعة عدم صحة ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فساد ما يعرف بـ«الفراخ السردة»، مشددة على أن هذا النوع من الدواجن آمن تمامًا وصالح للاستهلاك.ناقد رياضي: منتخب مصر أهدر المواجهات السهلة بكأس العرب.. وموقفه صعب في لقاء الأردن|فيديو

أعرب الناقد الرياضي عبد الحميد فراج عن استيائه من الأداء الذي قدمه المنتخب المصري في بطولة كأس العرب، مؤكداً أن التعادل المخيب أمام الكويت كان بداية الأزمة وليس التعادل الأخير مع الإمارات.الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص لأمطار متفرقة ورياح

توقعت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يكون الطقس باردًا ليلاً على أغلب المناطق، مع فرص لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق من البلاد.





خبير سيارات يكشف أزمة قطع الغيار ومواصفات الأمان في الموديلات الصينية

كشف خبير السيارات رامي صلاح عن أبرز المشكلات التي تواجه السيارات الصينية المنتشرة في السوق المصري.وزير الصحة يحسم الجدل: لا فيروسات جديدة أو غير معروفة في مصر

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مصر لا تواجه أي فيروسات جديدة أو غير معروفة، نافيًا بشدة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب فصل الشتاء وبداية كل عام.