سعر الذهب اليوم الإثنين 8-12-2025

شهدت أسواق الذهب خلال الأسبوع الماضي حركة هادئة اتسمت بتراجع بسيط في الأسعار، وذلك في ظل حالة من الترقب تسود الأسواق العالمية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب هذا الشهر لحسم مصير أسعار الفائدة.

وتراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 35 جنيهًا فقط خلال الأسبوع، وهو تراجع محدود مقارنة بفترات سابقة شهدت تقلبات أوسع في الأسعار.

ورغم هذا الانخفاض، لا يزال المعدن الأصفر محافظًا على معظم مكاسبه الأخيرة، مدعومًا بتقديرات متزايدة تشير إلى قرب خفض الفائدة الأمريكية، بحسب تقرير "آي صاغة".

ومع اقتراب دخول العام الجديد 2026؛ يتزايد التفاؤل داخل الأوساط الاقتصادية بأن الذهب يستعد لمسار صعودي جديد، قد يدفعه إلى مستويات تاريخية خلال عام 2026 إذا استمرت المؤشرات الحالية في الاتجاه ذاته.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الإثنين 8-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.



بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4198 دولارًا.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4811 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5613 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6415 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.904 آلاف جنيه.



وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

أوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

أضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

قال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.