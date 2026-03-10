محافظ جنوب سيناء يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والتاكسي بعد زيادة الوقود

اعتمد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، التعريفة الجديدة لركوب سيارات السرفيس والنقل العام والتاكسي، وذلك عقب صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة، موجّهًا رؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بضرورة التواجد الميداني المستمر؛ لمتابعة تطبيق التعريفة والتأكد من عدم استغلال المواطنين أو فرض أي زيادات غير مقررة، مع ضمان انتظام عمل المرافق والخدمات المختلفة بالمحافظة.

كما وجّه المحافظ الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة مرور جنوب سيناء ولجان الإشراف على المواقف، خاصة من يحملون صفة الضبطية القضائية، بمتابعة التزام سائقي سيارات الأجرة بتشغيل عدادات التاكسي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السيارات المخالفة التي لا تلتزم بتشغيل العدادات.

وأكد ضرورة وضع التعريفة الجديدة في صورة «استيكر» على السيارات، وفي أماكن ظاهرة داخل المواقف، بما يتيح للمواطنين الاطلاع عليها بسهولة، ويضمن تحقيق الانضباط والشفافية في منظومة النقل داخل المحافظة.