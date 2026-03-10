قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس العالم 2026 في موعده.. فيفا تحسم الجدل
لاريجاني مهددا ترمب: احذر أن تكون أنت من يختفي
مدبولي: حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء
وزير الخارجية: توجيهات رئاسية لتقديم كل الدعم للمصريين في دول الصراع
التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل
بدر عبد العاطي: مصر حذرت مسبقًا من تمدد الصراع وتؤكد تضامنها مع الدول العربية
بعد زيادة الوقود.. أحمد موسى يطالب برقابة صارمة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين
وزير السياحة: استقرار مصر وأمنها يأتي نتيجة للجهود الكبيرة للقيادة السياسية وحكمة إدارتها
مدبولي: زيادة أسعار الوقود استثنائية والحكومة تتحمل جزءا من التكلفة
الإمارات: حريق بمجمع الرويس الصناعي بعد استهداف بطائرة مسيرة
مدبولي: لدينا احتياطي أجنبي جيد لمواجهة الضغوط الاقتصادية
مدبولي يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة: الفترة الحالية استثنائية
اقتصاد

تحديث أسعار اللحوم اليوم.. ارتفاع طفيف للكيلو

اللحوم
اللحوم
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا في بالمنافذ التجارية والأسواق المحلية، مع استقرار المعروض من مختلف الأصناف أمام الطلب المستمر.

ووفقًا لتحديثات موقع "صدى البلد"، جاءت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها كالتالي:

أسعار اللحوم الطازجة للمستهلك

كيلو اللحم الكندوز الكبير: 380 جنيهًا.

كيلو اللحم الكندوز الصغير: 420 جنيهًا.

كيلو اللحم البتلو: 420 جنيهًا.

كيلو اللحم الضأن: 490 جنيهًا.

كيلو اللحم الجملي: 380 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ الوزارة الزراعة

كيلو اللحم الكندوز: 350 جنيهًا.

كيلو السجق: 225 جنيهًا.

كيلو اللحم الضأن: 350 جنيهًا.

كيلو اللحم المفروم: 230 جنيهًا.

كيلو الكبدة: 250 جنيهًا.

اللحوم البلدي الطازجة: 280 جنيهًا.

أسعار الكبدة والمفروم والسجق

كيلو الكبدة البلدي: 400 – 420 جنيهًا.

كيلو اللحم المفروم البلدي: 330 – 470 جنيهًا.

كيلو عرق الفلتو: 420 جنيهًا.

كيلو السجق البلدي: 355 جنيهًا.

كيلو البرجر: 310 جنيهات.

يظهر في صمت.. 6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم.. تناولها يوميًا تفيد صحتك

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

