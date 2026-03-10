تحديث أسعار اللحوم اليوم.. ارتفاع طفيف للكيلو

شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا في بالمنافذ التجارية والأسواق المحلية، مع استقرار المعروض من مختلف الأصناف أمام الطلب المستمر.

ووفقًا لتحديثات موقع "صدى البلد"، جاءت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها كالتالي:

أسعار اللحوم الطازجة للمستهلك

كيلو اللحم الكندوز الكبير: 380 جنيهًا.

كيلو اللحم الكندوز الصغير: 420 جنيهًا.

كيلو اللحم البتلو: 420 جنيهًا.

كيلو اللحم الضأن: 490 جنيهًا.

كيلو اللحم الجملي: 380 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ الوزارة الزراعة

كيلو اللحم الكندوز: 350 جنيهًا.

كيلو السجق: 225 جنيهًا.

كيلو اللحم الضأن: 350 جنيهًا.

كيلو اللحم المفروم: 230 جنيهًا.

كيلو الكبدة: 250 جنيهًا.

اللحوم البلدي الطازجة: 280 جنيهًا.

أسعار الكبدة والمفروم والسجق

كيلو الكبدة البلدي: 400 – 420 جنيهًا.

كيلو اللحم المفروم البلدي: 330 – 470 جنيهًا.

كيلو عرق الفلتو: 420 جنيهًا.

كيلو السجق البلدي: 355 جنيهًا.

كيلو البرجر: 310 جنيهات.