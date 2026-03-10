وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة قوية إذا أوقفت عبور النفط عبر مضيق هرمز

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجيست، إن "إيران ارتكبت خطأً فادحاً بإطلاقها النار على جيرانها".

وأضاف: "إذا أقدمت إيران على أي خطوة لوقف مرور النفط عبر مضيق هرمز، فسوف تتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى".

وصرح رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، بشأن إمكانية مرافقة الولايات المتحدة للسفن عبر مضيق هرمز: "سندرس السبل المتاحة إذا ما أُسندت المهمة إلى الجيش".

كما صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، محذرًا من أن الولايات المتحدة سترد بقوة غير مسبوقة إذا أقدمت طهران على تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات العسكرية والسياسية في منطقة الخليج، بعد تبادل التهديدات بين واشنطن وطهران على خلفية المواجهة المتصاعدة بين الطرفين.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، إن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات عسكرية حاسمة إذا تعرضت حركة الملاحة في المضيق لأي تهديد.

وكتب: “إذا قامت إيران بأي عمل يوقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، ستضربها الولايات المتحدة بقوة أكبر 20 ضعفًا مما تلقته حتى الآن”.

ويعكس هذا التصريح مستوى غير مسبوق من التصعيد في الخطاب السياسي الأمريكي تجاه إيران، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية في المنطقة.

وتأتي تحذيرات ترامب بعد تقارير عن تهديدات إيرانية بإمكانية التأثير على حركة الملاحة في المضيق الاستراتيجي، في إطار الرد على الضغوط العسكرية والسياسية التي تتعرض لها طهران.