وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

التقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثانى والثالث الميدانيين وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمقاتلين، كما استعرض عددا من الموضوعات الجارية على الصعيدين الدولي والإقليمي المرتبطة بالأمن القومى المصري.

وأدار وزير الدفاع حوارا مع المقاتلين استمع فيه إلى آرائهم وإستفساراتهم حول الأحداث التى تشهدها المنطقة، وطالبهم بالحفاظ على الروح المعنوية العالية والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني للفرد المقاتل.

وأشاد وزير الدفاع بالجهود التى يبذلها رجال القوات المسلحة بنطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانييي على مدار الساعة لحماية الوطن وصون مقدراته.

كما شارك القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المقاتلين تناول وجبة الإفطار وصلاة المغرب.