بعد زيادة أسعار البنزين.. هذه تعريفة السرفيس والنقل العام الجديدة في القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة تطبيق تعريفة جديدة لركوب سيارات السرفيس والنقل العام والنقل الجماعي، وذلك في أعقاب قرار زيادة أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في ظل التغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا.

وقال إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن التعريفة الجديدة جرى تحديدها بعد دراسة دقيقة لمسافات خطوط السير وعدد الرحلات لكل خط، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والسائقين. وأشار إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي تربطها خطوط نقل بالقاهرة لتوحيد قيمة الأجرة ومنع أي استغلال للركاب.

وأضاف المحافظ أنه سيتم تعليق لافتات وبنرات توضح الأسعار الجديدة داخل جميع المواقف، حتى تكون التعريفة المقررة معلنة وواضحة أمام المواطنين.

حملات مكثفة لضبط الالتزام بالتعريفة

وأكد محافظ القاهرة توجيه رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارات السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الميدانية داخل المواقف، بهدف متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير المحددة.

كما شدد على ضرورة وضع الملصقات الخاصة بالأجرة المقررة وخط السير على الزجاجين الأمامي والخلفي لسيارات السرفيس والنقل الجماعي، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي سائق يخالف التعريفة الرسمية.

متابعة محطات الوقود

وفي سياق متصل، وجّه المحافظ مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود، للتأكد من توافر المواد البترولية ومنع أي محاولات لاحتكارها أو استغلال المواطنين.

وأوضح أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، إلى جانب غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، يتابعان تطورات الموقف على مدار الساعة لرصد أي شكاوى أو مشكلات والتعامل معها فورًا.

كما أعلنت المحافظة تخصيص الخطين الساخنين 114 و15496 لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بتطبيق التعريفة الجديدة والعمل على حلها بشكل عاجل.