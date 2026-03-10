تفاصيل ضبط شخصين تظاهرا بالجنون لإجبار السائقين على دفع أموال بالقليوبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول مقطع فيديو أثار حالة من الجدل بين المستخدمين، بعد ظهوره لشخصين يقومان بمضايقة المارة وإلقاء الحجارة على السيارات بطريق الإسكندرية الزراعي في نطاق دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، في محاولة لاستجداء الأموال من قائدي المركبات.

حاملين حجارة لاستجداء المارة وترهيب قائدي السيارات

وبحسب ما نشره أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فإن الواقعة حدثت يوم 8 مارس 2026 نحو الساعة الخامسة مساءً، حيث أظهر الفيديو قيام شخصين بإيقاف السيارات المارة على الطريق، ومحاولة تخويف السائقين وإرهابهم بالحجارة للحصول على مبالغ مالية منهم.

وعلى الفور، رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية مقطع الفيديو المتداول، حيث وجه مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية بفحص الواقعة وكشف ملابساتها، وكلف رئيس مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة بسرعة التحري حول ما تم تداوله.

وبإجراء الفحص والتحريات بقيادة معاوني مباحث القسم، تم تحديد هوية مرتكبي الواقعة وضبطهما، وتبين أنهما عاطلان ومقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، أقرا بارتكابهما الواقعة، حيث اعترفا بارتداء ملابس رثة والتواجد على الطريق العام حاملين حجارة، في محاولة لاستجداء المارة وترهيب قائدي السيارات لإجبارهم على دفع مبالغ مالية لهما.

كما أظهر الفيديو المتداول أحد المتهمين وهو يتظاهر بحالة من الجنون، ويقوم بتخويف السائقين باستخدام قطع من الطوب، بينما يتولى الآخر طلب الأموال من قائدي السيارات مقابل عدم إلقاء الحجارة على مركباتهم أو تحطيمها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.

