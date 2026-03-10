قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رتبوا البيت من جديد.. رد فعل غير متوقع من شوبير بعد خسارة الأهلي
حزب الله يعلن استهداف مراكز إسرائيلية للمرة الأولى ويلتحم مع قوات متوغلة بالخيام
مهيب عبد الهادي يسخر من مدرب الأهلي: إيه اللي بيحصل ده يا توروب؟
لماذا أخفى الله ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؟.. حديث نبوي يكشف السبب
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
أحمد موسى: إسرائيل تبحث عن مخرج للخروج من حرب إيران
أفراس النهر تحت الماء.. ماذا ستشاهد في حديقة الحيوان بعد التطوير؟
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026
كيفية إحياء العشر الأواخر من رمضان.. اتبع هذه الخطوات
ناقد رياضي ينتقد لاعبي الأهلي: خسارة مستحقة وأداء كارثي
الحرب على إيران.. الكويت تعلن إسقاط 6 طائرات درون في أجواء البلاد
ألقيا حجارة على سيارات بطريق الإسكندرية الزراعي.. متهمان يواجهان هذه العقوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تفاصيل ضبط شخصين تظاهرا بالجنون لإجبار السائقين على دفع أموال بالقليوبية

جانب من الفيديو المتداول
جانب من الفيديو المتداول
رنا أشرف

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول مقطع فيديو أثار حالة من الجدل بين المستخدمين، بعد ظهوره لشخصين يقومان بمضايقة المارة وإلقاء الحجارة على السيارات بطريق الإسكندرية الزراعي في نطاق دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، في محاولة لاستجداء الأموال من قائدي المركبات.

حاملين حجارة لاستجداء المارة وترهيب قائدي السيارات 

وبحسب ما نشره أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فإن الواقعة حدثت يوم 8 مارس 2026 نحو الساعة الخامسة مساءً، حيث أظهر الفيديو قيام شخصين بإيقاف السيارات المارة على الطريق، ومحاولة تخويف السائقين وإرهابهم بالحجارة للحصول على مبالغ مالية منهم.

وعلى الفور، رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية مقطع الفيديو المتداول، حيث وجه مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية بفحص الواقعة وكشف ملابساتها، وكلف رئيس مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة بسرعة التحري حول ما تم تداوله.

وبإجراء الفحص والتحريات بقيادة معاوني مباحث القسم، تم تحديد هوية مرتكبي الواقعة وضبطهما، وتبين أنهما عاطلان ومقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، أقرا بارتكابهما الواقعة، حيث اعترفا بارتداء ملابس رثة والتواجد على الطريق العام حاملين حجارة، في محاولة لاستجداء المارة وترهيب قائدي السيارات لإجبارهم على دفع مبالغ مالية لهما.

كما أظهر الفيديو المتداول أحد المتهمين وهو يتظاهر بحالة من الجنون، ويقوم بتخويف السائقين باستخدام قطع من الطوب، بينما يتولى الآخر طلب الأموال من قائدي السيارات مقابل عدم إلقاء الحجارة على مركباتهم أو تحطيمها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.
 

مضايقة المارة تعريض حياة السائقين للخطر شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

الحد الأدنى للمعاشات

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب

ترشيحاتنا

اللواء طيار عبد الرحيم صدقي

اللواء طيار عبد الرحيم صدقي: شاركت في تنفيذ ضربات ضد العدو أثناء خدمتي على طائرة ميج-19

اللواء طيار عبد الرحيم صدقي

اللواء طيار عبد الرحيم صدقي يكشف كواليس التعامل مع 12 طائرة ميراج إسرائيلية

اللواء طيار عبد الرحيم صدقي، طيار مقاتلات ميج-19

اللواء طيار عبد الرحيم صدقي يروي تفاصيل مواجهة مقاتلات الميراج الإسرائيلية في سماء سيناء

بالصور

هونج كونج تفرض الدفع الإلكتروني في سيارات الأجرة اعتبارا من أبريل

منظومة الدفع الإلكترونية
منظومة الدفع الإلكترونية
منظومة الدفع الإلكترونية

قبل طرحها.. اعرف مواصفات وسعر نيسان روج 2027 في السعودية

نيسان روج 2027
نيسان روج 2027
نيسان روج 2027

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

فيديو

أحمد العوضي

تبقى عينيها حلوة وقورتها صغيرة.. أحمد العوضي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

عادل إمام

مفاجأة.. مذكرات الزعيم عادل إمام في مشروع تلفزيوني جديد

ساديو ماني وزوجته

بينظفوا السجاد.. ساديو ماني وزوجته يتطوعان لخدمة المسجد النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد