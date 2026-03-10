رتبوا البيت من جديد.. رد فعل غير متوقع من شوبير بعد خسارة الأهلي

علق الإعلامي أحمد شوبير على خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، مؤكدًا أن الفريق يمر بأصعب أوقاته في السنوات الأخيرة.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "‏الاهلي نادي كرة مع كل احترامى للمؤسسه المجتمعيه وغيرها لا وقته ولا أوانه .. اقعدوا رتبوا البيت من الاول وجديد عندنا بعد كام يوم إفريقيا مع نادي صعب وشرس ده دور الاداره دلوقتي ومحدش يلوم ع الجمهور في حاجه الناس جابت اخرها مفيش امل الا في بطولة افريقيا في اسوأ موسم للنادي الاهلي من زمن بعيد.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وتريزيجيه وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: مروان عثمان.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

بهذه النتيجة تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 20 مباراة، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 22 نقطو ارتقى بها إلى المركز الرابع عشر .