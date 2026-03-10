قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء محاكمة المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس.. بعد قليل
ليلة القدر 2026 وعلاماتها.. ابدأ بتحريها من مغرب اليوم بـ10 أمور
أحمد موسى يكشف مخاطر الحرب الأمريكية الإيرانية على الاقتصاد المصري
500 جنيه رسوم وضرائب على سيارات المعدات الثقيلة طبقا لقانون المرور
أدعية العشر الأواخر من رمضان.. احرص عليها يوميا
التعليم تنفي تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026
منها ليلة القدر.. مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026
5.6 مليار دولار تكلفة ذخائر أمريكا في أول أيام حرب إيران
مجنونة ياقوطة.. ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق الآن| وهذا موعد الانخفاض
العشر الأواخر من رمضان.. أفضل الأعمال فيها
سعر ومواصفات بيجو 408 موديل 2026 في السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

منها ليلة القدر.. مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026

ليلة القدر
ليلة القدر
أحمد سعيد

مع بداية العشر الأواخر من رمضان يزداد بحث كثيرين عن الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان لما لها من فضل عظيم ومكانة خاصة في هذا الشهر المبارك، إذ يرجو المسلمون أن تكون ليلة القدر في إحدى هذه الليالي التي هي خير من ألف شهر. 

ويبحث الكثير من المسلمين في مصر عن ترتيب الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان لمعرفة الأيام التي توافق ليلة 21 و23 و25 و27 و29 من الشهر الكريم، وهي الليالي التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتحري ليلة القدر فيها. 

وفي السطور التالية نعرض ترتيب الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان بحسب الأيام في مصر ، وأفضل الأعمال المستحبة فيها.

مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان

الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026 فرصة عظيمة لكل مسلم بأن يحتهد في أداء العبادات والطاعات. 

وتعد الليالي الوترية من أكثر الأوقات التي يحرص فيها المسلم على الاجتهاد في العبادة والدعاء وقيام الليل طلبًا لرحمة الله ومغفرته.

وترتيب الليالي الوترية في مصر بحسب الأيام هو كالآتي:  

  • ليلة 21 رمضان توافق الثلاثاء 10 مارس 2026.
  • ليلة 23 رمضان توافق الخميس 12 مارس 2026.
  • ليلة 25 رمضان توافق السبت 14 مارس 2026.
  • ليلة 27 رمضان توافق الاثنين 16 مارس 2026.
  • ليلة 29 رمضان توافق الأربعاء 18 مارس 2026.

ما هي علامات ليلة القدر ؟

بعد معرفة مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026 فإن عددا كبيرا من الناس يبحث عن علامات ليلة القدر، وفي الحقيقة ليست هناك علامة واضحة ولكن عددا من العلماء قد حدد بعض الأمارات ومنها: 

  • اعتدال الجوّ فيها؛ فلا يُوصف بالحرارة، أو البرودة؛ حيث رُوِي عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-: «ليلةُ القدْرِ ليلةٌ سمِحَةٌ، طَلِقَةٌ، لا حارَّةٌ ولا بارِدَةٌ، تُصبِحُ الشمسُ صبيحتَها ضَعيفةً حمْراءَ».
  • طلوع الشمس دون شعاع في صباح اليوم التالي لها؛ فقد ورد عن أبيّ بن كعب -رضي الله عنه-: «وآيةُ ذلك أنْ تَطلُعَ الشَّمسُ في صَبيحَتِها مِثلَ الطَّسْتِ، لا شُعاعَ لها، حتى تَرتفِعَ».
  •  ثبت في علامات ليلة القدر النقاء والصفاء في ليلتها؛ فقد رُوي في أثرٍ غريبٍ عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-: «أمارَةَ ليلةِ القدْرِ أنها صافيةٌ بَلِجَةٌ كأن فيها قمرًا ساطعًا ساكنةٌ ساجيةٌ لا بردَ فيها ولا حرَّ ولا يحِلُّ لكوكبٍ يُرمى به فيها حتى تُصبِحَ، وإن أمارتَها أنَّ الشمسَ صبيحتَها تخرُجُ مستويةً ليس لها شُعاعٌ مثلَ القمرِ ليلةَ البدرِ ولا يحِلُّ للشيطانِ أن يخرُجَ معَها يومَئذٍ».
  • يشعر الشخص فى ليلة القدر بإقبال على الله عز وجل في هذه الليلة.

لماذا أخفى الله موعد ليلة القدر ؟

وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال إن شهر رمضان كله خير وبركة، ولكن الله عز وجل جعل في آخره عشرة أيام فيه أعظم ليلة، وهي ليلة القدر، التي تُعدّ أعظم بركة ورحمة للأمة الإسلامية.

وأوضح "فخر" خلال تصريحات سابقة، أن كثيرًا من الناس يتمنون معرفة موعد ليلة القدر بدقة، لكن الله سبحانه وتعالى أخفاها لحكمة عظيمة، وهي دفع المسلمين للاجتهاد في العبادة طوال العشر الأواخر من رمضان، بل وحتى في الشهر كله، وفقًا لبعض آراء الفقهاء.

وكشف عن أن هذا الإبهام يدفع المؤمن إلى الاجتهاد في العبادات والذكر والصلاة طوال العشر الأواخر، مما يضاعف الأجر والثواب، وبدلاً من تحصيل ثواب ليلة واحدة، يُكتب له أجر عشر ليالٍ مليئة بالطاعات.

ونوه أن العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تشهد تنافسًا بين المسلمين في أعمال الخير، مثل الصدقات،والاجتهاد في العبادة، وصلة الأرحام، وإخراج الزكاة، وهو ما يجعل هذه الأيام محطة روحانية عظيمة قبل وداع رمضان.

وعلى كل من قصر فيما مضى من رمضان أن ينتبه فى الليالى القادمة ويتقرب الى الله بالصوم والصلاة والصدقة وقيام الليل والاستغفار والصلاة على النبي والدعاء والاستغفار لعله يدرك ليلة القدر أو يصادف دعائه ساعة إجابة ويتغير حاله لأحسن حال.

العشر الأواخر من رمضان بداية العشر الأواخر من رمضان رمضان الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان الليالي الوترية ترتيب الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان رمضان 2026 ترتيب الليالي الوترية في مصر علامات ليلة القدر ليلة القدر مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

الاهلي وطلائع الجيش

رد فعل صادم من عمرو الدردير بعد فوز طلائع الجيش على الأهلي

الأهلي وطلائع الجيش

ناقصك ايه.. الغندور يثير غضب جماهير الأهلي بعد الخسارة من طلائع الجيش

عاشور

بعد خسارة الأهلي.. ناقد رياضي: هيخلصوا الماتش ويروحوا يسهروا ويتصوروا

بالصور

هونج كونج تفرض الدفع الإلكتروني في سيارات الأجرة اعتبارا من أبريل

منظومة الدفع الإلكترونية
منظومة الدفع الإلكترونية
منظومة الدفع الإلكترونية

قبل طرحها.. اعرف مواصفات وسعر نيسان روج 2027 في السعودية

نيسان روج 2027
نيسان روج 2027
نيسان روج 2027

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏

فيديو

أحمد العوضي

تبقى عينيها حلوة وقورتها صغيرة.. أحمد العوضي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

عادل إمام

مفاجأة.. مذكرات الزعيم عادل إمام في مشروع تلفزيوني جديد

ساديو ماني وزوجته

بينظفوا السجاد.. ساديو ماني وزوجته يتطوعان لخدمة المسجد النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد