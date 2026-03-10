منها ليلة القدر.. مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026

مع بداية العشر الأواخر من رمضان يزداد بحث كثيرين عن الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان لما لها من فضل عظيم ومكانة خاصة في هذا الشهر المبارك، إذ يرجو المسلمون أن تكون ليلة القدر في إحدى هذه الليالي التي هي خير من ألف شهر.

ويبحث الكثير من المسلمين في مصر عن ترتيب الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان لمعرفة الأيام التي توافق ليلة 21 و23 و25 و27 و29 من الشهر الكريم، وهي الليالي التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتحري ليلة القدر فيها.

وفي السطور التالية نعرض ترتيب الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان بحسب الأيام في مصر ، وأفضل الأعمال المستحبة فيها.

مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان

الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026 فرصة عظيمة لكل مسلم بأن يحتهد في أداء العبادات والطاعات.

وتعد الليالي الوترية من أكثر الأوقات التي يحرص فيها المسلم على الاجتهاد في العبادة والدعاء وقيام الليل طلبًا لرحمة الله ومغفرته.

وترتيب الليالي الوترية في مصر بحسب الأيام هو كالآتي:

ليلة 21 رمضان توافق الثلاثاء 10 مارس 2026.

ليلة 23 رمضان توافق الخميس 12 مارس 2026.

ليلة 25 رمضان توافق السبت 14 مارس 2026.

ليلة 27 رمضان توافق الاثنين 16 مارس 2026.

ليلة 29 رمضان توافق الأربعاء 18 مارس 2026.

ما هي علامات ليلة القدر ؟

بعد معرفة مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026 فإن عددا كبيرا من الناس يبحث عن علامات ليلة القدر، وفي الحقيقة ليست هناك علامة واضحة ولكن عددا من العلماء قد حدد بعض الأمارات ومنها:

اعتدال الجوّ فيها؛ فلا يُوصف بالحرارة، أو البرودة؛ حيث رُوِي عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-: «ليلةُ القدْرِ ليلةٌ سمِحَةٌ، طَلِقَةٌ، لا حارَّةٌ ولا بارِدَةٌ، تُصبِحُ الشمسُ صبيحتَها ضَعيفةً حمْراءَ».

طلوع الشمس دون شعاع في صباح اليوم التالي لها؛ فقد ورد عن أبيّ بن كعب -رضي الله عنه-: «وآيةُ ذلك أنْ تَطلُعَ الشَّمسُ في صَبيحَتِها مِثلَ الطَّسْتِ، لا شُعاعَ لها، حتى تَرتفِعَ».

ثبت في علامات ليلة القدر النقاء والصفاء في ليلتها؛ فقد رُوي في أثرٍ غريبٍ عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-: «أمارَةَ ليلةِ القدْرِ أنها صافيةٌ بَلِجَةٌ كأن فيها قمرًا ساطعًا ساكنةٌ ساجيةٌ لا بردَ فيها ولا حرَّ ولا يحِلُّ لكوكبٍ يُرمى به فيها حتى تُصبِحَ، وإن أمارتَها أنَّ الشمسَ صبيحتَها تخرُجُ مستويةً ليس لها شُعاعٌ مثلَ القمرِ ليلةَ البدرِ ولا يحِلُّ للشيطانِ أن يخرُجَ معَها يومَئذٍ».

يشعر الشخص فى ليلة القدر بإقبال على الله عز وجل في هذه الليلة.

لماذا أخفى الله موعد ليلة القدر ؟

وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال إن شهر رمضان كله خير وبركة، ولكن الله عز وجل جعل في آخره عشرة أيام فيه أعظم ليلة، وهي ليلة القدر، التي تُعدّ أعظم بركة ورحمة للأمة الإسلامية.

وأوضح "فخر" خلال تصريحات سابقة، أن كثيرًا من الناس يتمنون معرفة موعد ليلة القدر بدقة، لكن الله سبحانه وتعالى أخفاها لحكمة عظيمة، وهي دفع المسلمين للاجتهاد في العبادة طوال العشر الأواخر من رمضان، بل وحتى في الشهر كله، وفقًا لبعض آراء الفقهاء.

وكشف عن أن هذا الإبهام يدفع المؤمن إلى الاجتهاد في العبادات والذكر والصلاة طوال العشر الأواخر، مما يضاعف الأجر والثواب، وبدلاً من تحصيل ثواب ليلة واحدة، يُكتب له أجر عشر ليالٍ مليئة بالطاعات.

ونوه أن العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تشهد تنافسًا بين المسلمين في أعمال الخير، مثل الصدقات،والاجتهاد في العبادة، وصلة الأرحام، وإخراج الزكاة، وهو ما يجعل هذه الأيام محطة روحانية عظيمة قبل وداع رمضان.

وعلى كل من قصر فيما مضى من رمضان أن ينتبه فى الليالى القادمة ويتقرب الى الله بالصوم والصلاة والصدقة وقيام الليل والاستغفار والصلاة على النبي والدعاء والاستغفار لعله يدرك ليلة القدر أو يصادف دعائه ساعة إجابة ويتغير حاله لأحسن حال.