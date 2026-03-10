مي كساب عن صراع الأعلى مشاهدة في رمضان: المنافسة حلوة بس من غير غل وحقد

علّقت مي كساب على أزمة صراع “الأعلى مشاهدة” بين الفنانين في دراما رمضان 2026، مؤكدة أن المنافسة يجب أن تكون شريفة وبعيدة عن الحقد أو تمني الأذى للآخرين.

وكتبت كساب من خلال حسابها الشخصي فيسبوك:" طب عاوزة أقول حاجة قبل ما أنام ورزقي علي الله طبعا المنافسة حلوة وطبعا بأحب نفسي وطبعا عاوزه أبقي أحسن واحده في العالم بس من غير غل وحقد وتمني الشر والأذي للغير وبأغير طبعا بس غيرة شريفة 😂😂 مش زي شريفة ❤️

وتابعت :"وطبعا لو شفت حاجه حلوه لازم أقول برافو وأفرح لغيري خصوصا لو كان موهوب وشقيان طول عمره عشان يوصل للي وصله وبأقدر جدا اللي بيقدرني وبأفرح جدا للي بيفرحلي في الآخر كلنا بيطلع عينينا وبنشقي ونتعب عشان خاطر نفرح الجمهور ونبسطهم مبروك لكل زمايلي اللي بحبهم من قلبي علي شغلهم ودايما ربنا يكرمنا ونعمل فن راقي فيه متعه للجمهور ونبقي دايما لسان الشعب وحالهم ❤️❤️