أدلة توضح الحقيقة.. دفاع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد يكشف مفاجآت بالقضية
الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
مصر تعتزم تأسيس كيان استثماري ضخم موجه للسوق الأفريقية .. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بضغط من صعود الدولار ومخاوف التضخم
بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟
الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط
الرئيس السيسي: خسرنا 10 مليارات دولار من إيرادات القناة بعد حرب غزة
الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان
الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية
قيمة ملف .. طلب إحاطة عاجل لحدث غريب في مكاتب الشهر العقاري
الرئيس السيسي: نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
خدمات

أعلى عملة.. سعر الدينار الكويتي اليوم 9 مارس

رشا عوني

سجل سعر الدنيار الكويتي اليوم ارتفاعاً جديدا مقابل الجنيه في البنوك، حيث يعد أغلى عملة قيمة في العملات الأجنبية ، وذلك بعد الأحداث الواقعة في المنطقة وحرب إيران وإسرائيل، وكذلك ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير خلال الساعات الماضية . 

ويستعرض موقع صدى البلد سعر الدينار الكويتي وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري والبنوك العاملة في مصر في التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري-NBE

سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري-NBE سعر 167.7451 جنيه للشراء، مقابل 170.593 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي–CIB

سجل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي-CIB سعر 166.752 جنيه للشراء، مقابل 170.593 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك QNB مصر

سجل الدينار الكويتي في بنك QNB مصر سعر 162.0932 جنيه للشراء، مقابل 170.6257 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

سجل الدينار الكويتي في المصرف المتحد سعر 157.9091 جنيه للشراء، مقابل 170.5930 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك saib

سجل الدينار الكويتي في بنك saib سعر 170.81 جنيه للشراء، مقابل 171.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل الدينار الكويتي في بنك مصر سعر 168.0046 جنيه للشراء، مقابل 170.5373 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك نكست

سجل الدينار الكويتي في بنك نكست سعر 162.5625 جنيه للشراء، مقابل 173.0375 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي:

 13.84 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و13.91 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 

14.سعر الدرهم الإماراتي: 14.17 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و14.21 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

سعر الدينار البحريني: 

136.79 جنيه للشراء، بزيادة 81 قرشًا، و138.48 جنيه للبيع، بزيادة 88 قرشًا.

سعر الريال القطري: 

13.22 جنيه للشراء، و14.31 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني:

 72.95 جنيه للشراء، بزيادة 43 قرشًا، و73.74 جنيه للبيع، بزيادة 44 قرشًا.17 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و14.21 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

