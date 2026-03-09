أعلى عملة.. سعر الدينار الكويتي اليوم 9 مارس

سجل سعر الدنيار الكويتي اليوم ارتفاعاً جديدا مقابل الجنيه في البنوك، حيث يعد أغلى عملة قيمة في العملات الأجنبية ، وذلك بعد الأحداث الواقعة في المنطقة وحرب إيران وإسرائيل، وكذلك ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير خلال الساعات الماضية .

ويستعرض موقع صدى البلد سعر الدينار الكويتي وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري والبنوك العاملة في مصر في التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري-NBE

سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري-NBE سعر 167.7451 جنيه للشراء، مقابل 170.593 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي–CIB

سجل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي-CIB سعر 166.752 جنيه للشراء، مقابل 170.593 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك QNB مصر

سجل الدينار الكويتي في بنك QNB مصر سعر 162.0932 جنيه للشراء، مقابل 170.6257 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

سجل الدينار الكويتي في المصرف المتحد سعر 157.9091 جنيه للشراء، مقابل 170.5930 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك saib

سجل الدينار الكويتي في بنك saib سعر 170.81 جنيه للشراء، مقابل 171.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل الدينار الكويتي في بنك مصر سعر 168.0046 جنيه للشراء، مقابل 170.5373 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك نكست

سجل الدينار الكويتي في بنك نكست سعر 162.5625 جنيه للشراء، مقابل 173.0375 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي:

13.84 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و13.91 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي:

14.17 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و14.21 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

سعر الدينار البحريني:

136.79 جنيه للشراء، بزيادة 81 قرشًا، و138.48 جنيه للبيع، بزيادة 88 قرشًا.

سعر الريال القطري:

13.22 جنيه للشراء، و14.31 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني:

72.95 جنيه للشراء، بزيادة 43 قرشًا، و73.74 جنيه للبيع، بزيادة 44 قرشًا.