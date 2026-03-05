سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه في البنوك

ارتفعت عمليات البحث عن سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس5 مارس مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، بعد تداعيات الحرب الأمريكية الاسرائيلية على إيران، وتأثر عدة دول عربية بها، حيث تخطى الدينار حاجز 165 جنيه.

ويستعرض موقع صدى البلد سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه..

سعر الدينار الكويتي البنك الأهلي المصري

161.3 جنيه للشراء

164.1 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي بنك مصر

161.8 جنيه للشراء

164.3 جنيه للبيع

سعر الدينا الكويتي بنك الإسكندرية

158.2 جنيه للشراء

164.7 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي البنك التجاري الدولي (CIB)

160.5 جنيه للشراء

164.1 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي مصرف أبو ظبي الإسلامي

159.7 جنيه للشراء

164.6 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي بنك القاهرة (BDC)

سعر الشراء: 162.11 جنيه، سعر البيع: 164.34 جنيه.

سعر الدينار الكويتي بنك فيصل الإسلامي (Faisal)

سعر الشراء: 161.81 جنيه، سعر البيع: 164.36 جنيه.

سعر الدينار الكويتي بنك بيت التمويل الكويتي (KFH)

سعر الشراء: 161.65 جنيه، سعر البيع: 165.35 جنيه.

سعر الدينار الكويتي البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB)

سعر الشراء: 161.33 جنيه، سعر البيع: 164.90 جنيه.

