سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 5 مارس

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم

ارتفعت عمليات البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5 مارس، حيث سجل ارتفاعاً طفيفاً في مستهل تعاملات اليوم الصباحية للبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، بسبب تداعيات حرب إيران وتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
12.50 جنيه للشراء.
12.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
12.46 جنيه للشراء.
12.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
12.46 جنيه للشراء.
12.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
12.49 جنيه للشراء.
12.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
12.48 جنيه للشراء.
12.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى التجارى
12.19 جنيه للشراء.
12.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
12.44 جنيه للشراء.
12.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
12.51 جنيه للشراء.
12.59 جنيه للبيع.
 

