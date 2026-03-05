مصرع شاب في انقلاب ملاكي بترعة المحمودية بالبحيرة

لقى شاب عشريني مصرعه في الحال، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي قيادته في مياه ترعة المحمودية بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعة المحمودية بالقرب من منطقة كينج عثمان بنطاق ذات المركز، قيادة محمد مصطفى عثمان، 21 عاما، مقيم كفر الدوار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من الانتقال والفحص وفاة قائد السيارة، وتم انتشال السيارة والجثمان من المجري المائي، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.