ضبط 4500 لتر مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، برئاسة محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وبإشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، والسيد الوكيل، مدير عام التجارة الداخلية، وفرحات بريك، مدير الرقابة والمعاملات والغرف التجارية، حملاتها على محطات الوقود للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وعدم تهريبه للسوق السوداء.

أسفرت الحملة التي نفذتها الإدارة التموينية بمدينة النوبارية، عن ضبط محطة وقود لتصرفها وتجميع عدد 4000 لتر مواد بترولية، وضبط محطة وقود بدون ترخيص لتجميع 500 لتر سولار بغرض بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتنفيذ عدد من قرارات النيابة العامة بشأن المضبوطات.

جاءت الحملة برئاسة رضا النوام، وبرفقة مصطفى فريج، مأموري الضبط القضائي بالإدارة العامة للتجارة الداخلية.