إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارتين في ترعة بالبحيرة

شهد الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، بنطاق محافظة البحيرة، قبل قليل، وقوع حادث انقلاب سيارتين في مياه ترعة، ما نتج عنه إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارتين ملاكي وتمناية في مياه ترعة بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه الإسكندرية، أمام مدخل قرية القناوية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وعدد 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من:- عبد السلام عبد الجواد عبد السلام، 85 عاما، اشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالساق اليمنى، صفاء رضا عبدالسلام، 22 عاما، اشتباه كسر بالأنف وجرح متهتك بالوجه.

كما أصيب كل من:- سعيد عبدالجواد الحوفي، 62 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالوجه، محمد سعيد عبدالجواد الحوفي، 26 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقري وجروح متفرقة بالوجه، حسين جمعه عبد الجواد، 58 عاما، اشتباه كسر بالضلوع، وجميعهم مقيمون دمنهور، أحمد جمعه عبد المجيد، 51 عاما، مقيم الإسكندرية، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.