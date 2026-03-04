قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وكالة بريطانية: سفينة في مضيق هرمز أصيبت بـ«مقذوف مجهول»
الرئيس السيسي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
بيرمي فلوسه في الأرض.. المعارون يكبدون خزينة الأهلي الملايين
إيران تحذر إسرائيل من المساس بدبلوماسييها في لبنان.. وتسقط 26 مسيرة
تشييع جثمان إمام مسجد توفى أثناء صلاة التراويح بالدقهلية..صور
الذهب يرتفع 60 جنيهًا محليًا و108 دولارات عالميًا وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
عرض الفيلم التسجيلي "مفتاح العودة" من مسلسل صحاب الأرض
تعاون مصري هولندي لتطوير إنتاج البطاطس وتحسين جودة التقاوي
دينا أبو الخير: الغش لا يبطل الصيام لكن يقلل الأجر
نائب وزيرة الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحي ضمن مبادرة " حياة كريمة" بمحافظة المنيا
محافظات

غلق وتشميع 35 محلًا تجاريًا دون ترخيص خلال حملة موسعة بالمحمودية بالبحيرة

ساندي رضا

تابعت لجنة تفتيش مراكز إصدار تراخيص المحال العامة بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، جولاتها بشوارع المدينة، حيث تم تشميع وغلق عدد 35 محل تدار بدون ترخيص، وذلك ضمن تكثيف الحملات اليومية ولجان التفتيش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاءت الحملة برئاسة الدكتورة أماني سلامة وأحمد فراج، مسئولي مركز إصدار التراخيص العامة بالمحافظة، وبحضور محمد سكران، مدير مركز إصدار تراخيص المحمودية، وعلاء الجزار، مدير الإشغالات، وفرج السعداوي، مدير البيئة.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية أصحاب المحلات والأنشطة التجارية بسرعة استكمال إجراءات الترخيص لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون.

البحيرة محافظة البحيرة غلق و تشميع

