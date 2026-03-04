غلق وتشميع 35 محلًا تجاريًا دون ترخيص خلال حملة موسعة بالمحمودية بالبحيرة

تابعت لجنة تفتيش مراكز إصدار تراخيص المحال العامة بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، جولاتها بشوارع المدينة، حيث تم تشميع وغلق عدد 35 محل تدار بدون ترخيص، وذلك ضمن تكثيف الحملات اليومية ولجان التفتيش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاءت الحملة برئاسة الدكتورة أماني سلامة وأحمد فراج، مسئولي مركز إصدار التراخيص العامة بالمحافظة، وبحضور محمد سكران، مدير مركز إصدار تراخيص المحمودية، وعلاء الجزار، مدير الإشغالات، وفرج السعداوي، مدير البيئة.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية أصحاب المحلات والأنشطة التجارية بسرعة استكمال إجراءات الترخيص لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون.