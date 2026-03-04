القبض على سائق حنطور تحرش بفتاة أجنبية فى الأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر "تحمل جنسية إحدى الدول" من قائد "عربة حنطور" لقيامه بالتحرش بها لفظياً حال سيرها بأحد الشوارع بالأقصر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق حنطور "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لمحاولته إرشادها لأحد المحال التجارية دون التحرش بها ، وحال ذلك إكتشف قيامها بتصوير الواقعة ، فقام بتتبعها والنداء عليها لإثنائها عن موقفها خشية تعرضه للمساءلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





