القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ونجلها بكلب في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص وأسرته بالتعدى عليها وأسرتها بالسب والضرب وترويعها بإستخدام كلب بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 / فبراير المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (عامل ، ونجليه – مقيمين بذات الدائرة) لقيامهم بالتعدى عليها ونجلها بالسب والضرب وتهديدها بكلب بحوزة أحدهم محدثين إصابتهما بـ "سحجات وكدمات متفرقة" لخلافات حول الجيرة.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبحوزتهم الكلب .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة .





