نقابة العلاج الطبيعي تخاطب الوزراء لطلب بشأن أزمة تكليف خريجي دفعة 2023

خاطب الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمطلب عاجل للتدخل لإعادة النظر في القواعد الجديدة لتكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي، والتي قصرت التكليف على "الاحتياج" فقط، مما أسفر عن تكليف 1366 خريجا فقط من إجمالي أعداد الخريجين من دفعة 2023.

وأوضح النقيب فى خطابه، أن تغيير قواعد التكليف بشكل مفاجئ ودون فترة انتقالية يهدد مستقبل آلاف الخريجين والاستثمارات في مجال التعليم الطبي، مشيرا إلى وجود عجز حاد في أعداد المكلفين بقطاعات الدولة الحيوية مثل: المستشفيات الجامعية، وحدات الرعاية الأساسية، ووحدات الطب الرياضي.

وشدد النقيب على 4 مطالب رئيسية، هي:

الموافقة على تكليف دفعة خريجي 2023 بالكامل، وجميع الدفعات المقيدة بالكليات حاليا قبل صدور القرار الجديد.

تأجيل قرار التكليف طبقا للاحتياج لمدة انتقالية تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.

تشكيل لجنة مشتركة من وزارات التعليم العالي والصحة ومجلس النواب لتحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

إعادة النظر في منح تراخيص كليات علاج طبيعي جديدة، ووضع حد أقصى لأعداد المقبولين بما يتناسب مع فرص العمل المتاحة.

وأكد الدكتور سامى سعد على دور أعضاء مهنة العلاج الطبيعي في المشاركة بالمبادرات الرئاسية والحملات القومية، معربا عن أمله في الاستجابة لهذه المطالب دعما للخريجين وضمانا لاستقرار المنظومة الصحية.