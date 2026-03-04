سؤال اليوم الـ14 من شهر رمضان.. مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد

أعلن الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف، عن طرح سؤال اليوم الرابع عشر من شهر رمضان ضمن مسابقة برنامج «نورانيات قرآنية» المذاع على قناة «صدى البلد».

وأشار الدكتور عبد الحميد إلى أن المسابقة الرمضانية اليومية تمنح المتابعين فرصة الفوز بجوائز قيمة، حيث يمكن للمشاركين الإجابة على السؤال اليومي للفوز بإحدى رحلتي عمرة يوميًا، ويشارك في المسابقة 60 فائزًا طوال الشهر الكريم.



وجاء سؤال اليوم حول آية نزلت في مجموعة من العرب كانوا يعبدون نفر من الجن فأسلم الجن والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون؟

📌 الآية (57 ) سورة الإسراء

📌 الآية (61) سورة الإسراء

📌 الآية (51) سورة الكهف

📌 الآية (70) سورة الكهف

ويمكن للمشاهدين المشاركة عبر الرابط: https://gogl.to/40ec، مع ضرورة كتابة الاسم بالكامل ورقم الهاتف لضمان فرصة الفوز.

المسابقة تأتي تحت إشراف حماية المستهلك رقم 99 لسنة 2026، وتتيح للمشاركين تجربة رمضانية مميزة تجمع بين الثقافة القرآنية والجوائز القيمة.