الاتحاد السكندري يوفر حافلات لدعم الجماهير أمام الزمالك

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى تنظيم رحلة وتوفير أوتوبيسات لنقل جماهير الثغر العظيمة لدعم ولمساندة

فريقها ومشاهدة لقاء النادي أمام نظيره الزمالك فى إطار

مباريات الأسبوع الواحد والعشرون من بطولة الدورى العام والمقرر

إقامته يوم الجمعة الموافق 6_3_2026 الساعة التاسعة والنصف مساء بإستاد القاهرة وذلك لحاملى بطاقة المشجع "Fan ID" وتذكرة المباراة

وسوف تتواجد أوتوبيسات مجانية يوم المباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب إستاد الجامعة خلف مقر نادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة.