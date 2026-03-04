6 خطوات لتخفيف الصداع في رمضان وتقليل تكراره

يزداد الصداع غالبا في شهر رمضان بسبب تغيّر مواعيد النوم، وقلة الكافيين، أو الجفاف، لذا نقدم إليك خطوات بسيطة تساعدك على تقليل شدة الصداع وتكراره خلال الصيام وفقا لموقع DailyMedical.

خطوات بسيطة لتقليل الصداع فى رمضان

1- حافظ على نشاط معتدل:

ممارسة رياضة خفيفة بعد الإفطار تقلل التوتر، وتحفّز إفراز الإندورفين الذي يخفف الإحساس بالألم.

2- نظّم استهلاك الكافيين:

التوقف المفاجئ عن القهوة في رمضان قد يسبب الصداع، لذا قلّل الكمية تدريجيًا قبل الشهر، واكتفِ بفنجان واحد بعد الإفطار إذا لزم الأمر.

3- اختر طعامك بعناية:

تجنب الاطعمة المصنعة والوجبات عالية السكر في الإفطار والسحور، وركّز على وجبات متوازنة للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم.

4- ابتعد عن العادات الضارة:

التدخين أو الإفراط في المنبهات قد يزيد الصداع سوءًا، ففكّر في استغلال رمضان كبداية للإقلاع عن التدخين.

5- نظّم نومك:

اضطراب النوم بين السحور والعمل قد يكون سببًا رئيسيًا للصداع، فاحرص على عدد ساعات كافية وجودة نوم جيدة.

6- قلل التوتر اليومي:

خصص وقتًا للراحة والأنشطة الهادئة التي تساعدك على الاسترخاء واستعادة نشاطك.