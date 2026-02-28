جمال شعبان يحذر من القاتل الصامت.. ويؤكد الصداع ليس مؤشرًا دقيقًا له

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لـ معهد القلب القومي، أن الكثير من المواطنين يربطون ارتفاع الضغط بالصداع، على الرغم من أن هذا الكلام ليس صحيحًا، لأن انخفاض الضغط قد يصاحبه صداع.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن صداع الضغط المنخفض يكون في الكثير من الحالات أشد وأصعب من الصداع المصاحب للضغط المرتفع، ولذلك نؤكد أن الصداع عارض ومؤشر لأشياء أخرى.

«القاتل الصامت»

وأشار إلى أن الكثير من أصحاب الضغط العالي يعيشون لسنوات كثيرة دون أعراض أو تأثير، ولذلك يسمى الضغط المرتفع «القاتل الصامت»، ما يستدعي الحذر من ارتفاع الضغط.

ولفت إلى أنه يقدم نصائح طبية، ومن ضمن هذه النصائح أن يعرف كل شخص قياس ضغط دمه، موضحًا أن الضغط المثالي هو 120 على 70، لكن إذا كان أعلى من 130 على 80 يعتبر ضغط الشخص مرتفعًا.

وتابع أن انخفاض الضغط يكون من المشكلات الصحية في بعض الأوقات مثل الضغط العالي، ولذلك على أصحاب الضغط بنوعيه متابعة طبيب للحفاظ على القلب.