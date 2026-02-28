قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يندد بالضربات على إيران ويدعو لوقف التصعيد
جيش الاحتلال: 200 مقاتلة تنفذ أكبر هجوم جوي في تاريخ إسرائيل وتستهدف 500 موقع إيراني
برلماني: مصر تحاول كبح جماح التصعيد بالمنطقة ودبلوماسية اللحظة الأخيرة السبيل الوحيد للنجاة
لا تصعيد ضدكم.. الرئيس اللبناني يتلقى رسالة طمأنة من الإدارة الأمريكية
وزير النقل يوافق على إعادة إطلاق خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد عبر شركة فوري
تحرك برلماني لإنشاء منطقة صناعية عملاقة بكوم أوشيم بالفيوم
بـ هاتريك يامال .. برشلونة يقسو على فياريال 4-1 ويعزز صدارته لليجا
السعودية تدين الهجمات الإيرانية على الرياض.. وتدرس الرد العسكري
مصطفى الشربيني: التصعيد العسكري في المنطقة يهدد المناخ ويحول النزاعات لأزمات بيئية
المراقبة الجوية: كفاءة استثنائية في إدارة وحماية المجال الجوي المصري بمهنية واقتدار
آسر ياسين في حيرة بين دينا الشربيني وهنادي مهنا في اتنين غيرنا
30 قنبلة تدك مجمع خامنئي.. مصرع صهره وزوجة ابنه وسكرتيره العسكري
أخبار البلد

المراقبة الجوية: كفاءة استثنائية في إدارة وحماية المجال الجوي المصري بمهنية واقتدار

ضباط المراقبة الجوية المصرية
ضباط المراقبة الجوية المصرية
نورهان خفاجي

وجّه نادي ضباط المراقبة الجوية المصري رسالة تقدير واعتزاز إلى كافة أعضائه من ضباط المراقبة الجوية، مثمناً الجهود المخلصة والوطنية التي يبذلونها لتأمين الأجواء المصرية، في ظل الأوضاع الراهنة والمتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأكد النادي في بيان، اليوم، أن ضباط المراقبة الجوية يواجهون حالياً مسئوليات جساماً وتحديات متزايدة تفرضها الظروف الإقليمية، مشدداً على أنهم أثبتوا كفاءة استثنائية في إدارة وحماية المجال الجوي المصري بمهنية عالية واقتدار.

وجاء في نص البيان: "لقد كنتم وستظلون صمّام الأمان لسلامة وانتظام الحركة الجوية بالمجال الجوي المصري، تؤدّون رسالتكم الوطنية بكفاءة واقتدار"، في إشارة إلى الدور الحيوي الذي يقوم به المراقبون لضمان انسيابية حركة الطيران وتطبيق أعلى معايير السلامة الدولية رغم الضغوط المتزايدة.

واختتم النادي بيانه بالدعاء لمصر  قائلاً: "حفظ الله مصر الغالية من كل سوء، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار"، مؤكداً استمرار الضباط في أداء واجبهم كحراس مخلصين لسماء الوطن.

المراقبة الجوية المصري ايران المجال الجوي المصري

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

نتنياهو

نتنياهو يستلهم قصة هامان ويستحضر عيد بوريم لتعبئة الشعب الإسرائيلي ضد إيران

أرشيفية

الخطوط التركية تعلق رحلاتها إلى 10 دول في الشرق الأوسط

خامنئي

وسائل إعلام عبرية: التقييم الإسرائيلي يزداد ترجيحا بأن خامنئي تم اغتياله

اختبارات صحة الأمعاء المنزلية قد تعطي نتائج مضللة.. دراسة تحذر

دراسة علمية تكشف التباين الصادم في النتائج
هل نظام الكيتو مناسب لكل الأشخاص؟.. احترس قبل أن تتبعه

ما هو نظام الكيتو دايت؟
بالآلاف حول العالم.. ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو لهذا ‏السبب

سيارات بي إم دبليو
أضرار عدم شرب الماء بكميات كافية في رمضان.. تحذيرات من الأعراض جانبية

مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

