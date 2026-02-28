المراقبة الجوية: كفاءة استثنائية في إدارة وحماية المجال الجوي المصري بمهنية واقتدار

وجّه نادي ضباط المراقبة الجوية المصري رسالة تقدير واعتزاز إلى كافة أعضائه من ضباط المراقبة الجوية، مثمناً الجهود المخلصة والوطنية التي يبذلونها لتأمين الأجواء المصرية، في ظل الأوضاع الراهنة والمتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأكد النادي في بيان، اليوم، أن ضباط المراقبة الجوية يواجهون حالياً مسئوليات جساماً وتحديات متزايدة تفرضها الظروف الإقليمية، مشدداً على أنهم أثبتوا كفاءة استثنائية في إدارة وحماية المجال الجوي المصري بمهنية عالية واقتدار.

وجاء في نص البيان: "لقد كنتم وستظلون صمّام الأمان لسلامة وانتظام الحركة الجوية بالمجال الجوي المصري، تؤدّون رسالتكم الوطنية بكفاءة واقتدار"، في إشارة إلى الدور الحيوي الذي يقوم به المراقبون لضمان انسيابية حركة الطيران وتطبيق أعلى معايير السلامة الدولية رغم الضغوط المتزايدة.

واختتم النادي بيانه بالدعاء لمصر قائلاً: "حفظ الله مصر الغالية من كل سوء، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار"، مؤكداً استمرار الضباط في أداء واجبهم كحراس مخلصين لسماء الوطن.