ترامب: إيران ستحتاج سنوات للتعافي من الهجوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ستحتاج إلى "عدة سنوات" للتعافي من الهجوم المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف ترامب - في لقاء مع القناة 12 الإسرائيلية - أنه يمكنه أن يختار مدة الحملة العسكرية، سواء كان ذلك مدة طويلة أو إنهائها في غضون أيام، مشيرًا إلى أنه في حال حاولت إيران إعادة بناء قدراتها؛ فإنه سيشن هجومًا آخر.

وأشار إلى أن النظام الإيراني "سيحتاج عدة سنوات" للتعافي من الهجوم.

واتهم ترامب، إيران، بالتراجع عن التوصل إلى اتفاق نووي، قائلاً إنه بات يدرك أن طهران لا تسعى إلى اتفاق حقيقي.

وأضاف أن محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت، كانت "محادثات إيجابية".