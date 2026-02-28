الدوري السعودي .. الأخدود يهزم رفقاء دونجا 3-2 في صراع الهبوط

حقق الاخدود فوزا مثيرا علي النجمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الجولة الرابعة والعشرون ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وأفتتح الاخدود التهديف في الدقيقة 14، عن طريق صالح آل عباس، وأدرك النجمة هدف التعادل في الدقيقة 39، عن طريق لازارو فينسيوس.

واضاف الاخدود الهدف الثاني في الدقيقة 64، عن طريق باسوجوج من علامة جزاء.

وعزز الاخدود النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 92 عن طريق توكماك تشول نجوين، وقلص النجمة الفارق في الدقيقة 97، عن طريق جونتر بالخطأ في مرماه.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاخدود الي النقطة 13 في المركز السابع عشر ، وتجمد النجمة في المركز الثامن عشر والاخير برصيد 8 نقاط.