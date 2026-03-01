مباراة مجنونة.. رد فعل مفاجئ من إبراهيم عبد الجواد بعد تعادل الأهلي مع زد

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي تعادل الأهلي امام زد بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.



وكتب عبد الجواد عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "مباراة مجنونة الأهلي يتعادل مع زد 1-1 ضمن منافسات الدوري ويصل للنقطة 37 ويتساوى مع كل من الزمالك وبيراميدز في النقاط"

ترتيب الأهلي وزد في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق زد إف سي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع زد

ويواصل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري، حيث يلتقي مع المقاولون العرب، يوم الخميس المقبل، 5 مارس، ضمن منافسات الجولة الـ21 في تمام الساعة الـ9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.