3 في حالة خطيرة| هيئة الطوارئ الإسرائيلية: 21 مصابا حصيلة اليوم الأول للحرب مع إيران

أعلنت هيئة الطوارئ الإسرائيلية بلوغ عدد المصابين جراء الرشقات الصاروخية الإيرانية يوم السبت، 21 مصابا من بينهم 3 في حالة خطيرة.

وأوضحت أن فرق الإغاثة في إسرائيل تواصل البحث عن أي مصابين أو قتلى تحت أنقاض البنايات المتهدمة نتيجة القصف الصاروخي الإيراني والذي طال مناطق في وسط وشمال إسرائيل.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أعلن الليلة حالة الطوارئ وتم استدعاء الآلاف من أفراد الاحتياط في الجيش الإسرائيلي إلى وحداتهم العاملة تحسبا لتدهور الموقف الأمني والعسكري في الأيام القادمة.

كما تم تعطيل الدراسة اعتبارا من الغد وحظر تجمعات الأفراد وتنقلهم أو سفرهم إلا للأسباب الضرورية.

وأفادت الأنباء بأن عشرات الآلاف من الإسرائيليين قد أمضوا ليلة اليوم في المخابئ المحصنة هروبا من الرشقات الصاروخية الإيرانية.. كما تم إخلاء المستشفيات المدنية إلى مناطق استشفاء محصنة.