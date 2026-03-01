مسلسل درش الحلقة 11.. مصطفى شعبان ينصب على أحمد فؤاد سليم

عرضت قناة On الفضائية، الحلقة 11 من مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وشهدت الحلقة 11 لمسلسل درش، محاولة عجيبة (سلوى خطاب) الإيقاع بين زوجها (رياض الخولي) ودرش (مصطفى شعبان)، بينما يستطيع الأخير النصب على المعلم سنوسي (أحمد فؤاد سليم) ليبيه له بضاعة مغشوشة مستعينا بآخرين.

ويتفاجئ درش، بأشخاص ذهبوا له للوكالة وأدعوا أنه اسمه محروس وهارب من ثأر منذ سنوات، بينما يقوم رجالة درش باحتجازهم داخل الوكالة لحين عودته.

وتشهد الحلقة ذهاب درش إلى سيدة عجوز بالإسكندرية ادعت أنها والدته وأن اسمه جورج، ويخبرها أنه جورج وليس درش.

مواعيد عرض مسلسل درش

يعرض مسلسل درش، عبر قناة on الفضائية، في تمام الساعة 11:00 مساء، والإعادة 6:30 صباحا؛ كما يعرض عبر قناة on دراما الساعة 8:30 مساء، والإعادة 5:15 صباحا، 9:00 صباحا، 1:00 ظهرا.

برومو مسلسل درش

طرحت منصة watch it برومو مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وخلال البرومو، ظهر مصطفى شعبان صاحب محل محل عطارة يحمل اسم «درش» ثم يتم عرض مشاهد خاطفة ومشوقة من الأحداث، ويتساءل مصطفى شعبان عن أصل شخصيته الحقيقية، قائلا: «هو أنا درش ولا جورج ولا عماد ولا مين بالظبط؟».

مسلسل درش

يُعرض مسلسل "درش" من تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين، إنتاج شركة سينرجي، وعرض حصريًا على شبكة أون، ويضم نخبة من النجوم: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، طارق النهري، وضيوف الشرف لقاء الخميسي، داليا مصطفى، وميرهان حسين.